Tunisie: Gafsa - Lancement du programme de formation en tannerie traditionnelle au profit des artisanes

À Gafsa, l'artisanat reprend des couleurs. Longtemps marginalisé, le secteur de la tannerie traditionnelle renaît aujourd'hui grâce à une initiative ambitieuse portée par des partenaires nationaux et internationaux. Ce programme, lancé au profit des femmes artisanes, vient insuffler un vent d'espoir dans une région riche en savoir-faire, où chaque peau travaillée à la main raconte une histoire de patience, de passion et de résilience.

Dans le cadre du projet "Tunisie Créative", mis en oeuvre par l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) en partenariat avec le l'Office national de l'artisanat tunisien (Onat), et financé par l'Union européenne avec la contribution de l'Agence italienne pour la coopération au développement, un programme de formation et de qualification des artisanes de Gafsa en techniques de tannerie traditionnelle et de valorisation du cuir a été lancé le 14 octobre 2025 au Centre de design de Gafsa, relevant de la délégation régionale de l'artisanat.

Cette initiative, menée en collaboration avec le Centre national du cuir et de la chaussure (relevant du ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie), le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche - Cawtar, le Groupement Arbat de Sened, ainsi que le Centre d'études et de conseil ACT, vise à renforcer les compétences professionnelles des artisanes locales dans les techniques artisanales de tannage des peaux brutes de mouton.

Grâce à ces méthodes traditionnelles, il devient possible de produire un cuir sain, de haute qualité et à moindre coût, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la production d'articles de maroquinerie, de mobilier et d'objets de décoration destinés aux marchés local et international.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces décisions viennent à point nommé pour offrir un nouveau souffle aux femmes artisanes de Gafsa, dans un secteur longtemps laissé pour compte, malgré la richesse des ressources locales et la beauté naturelle des produits issus de la région.

Ce programme représente également une étape essentielle pour structurer et dynamiser une filière qui, jusque-là, avait été reléguée aux oubliettes, tout en contribuant à stimuler un tourisme durable fondé sur la créativité et l'identité artisanale de Gafsa.