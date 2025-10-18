Tunisie: Les industriels prévoient une forte reprise de l'investissement au second semestre 2025

Les chefs d'entreprise du secteur manufacturier anticipent une hausse significative de leurs investissements au second semestre 2025, notamment dans les industries manufacturières (+7 à +28 %), l'agroalimentaire (+8 à +24 %) et les industries mécaniques et électriques (+6 à +23 %), selon les résultats de l'enquête semestrielle de l'Institut national de la statistique (INS).

Menée en mai 2025 auprès de 1 030 entreprises, cette enquête met toutefois en évidence d'importantes disparités sectorielles. Si certains segments affichent un regain d'optimisme -- à l'instar des industries mécaniques et électriques, dont le solde d'opinions positives est passé de 6 % au second semestre 2024 à 22 % au premier semestre 2025 -- d'autres connaissent un net repli. Les industries diverses, par exemple, devraient voir leurs investissements reculer de 30 % à 9 %, tandis que le secteur des matériaux de construction, de la céramique et du verre enregistrerait une légère contraction (-2 %).

Le secteur du textile, de l'habillement et du cuir devrait, quant à lui, maintenir un niveau d'investissement stable, tout comme l'agroalimentaire, malgré une amélioration du climat des affaires dans d'autres branches. Les industries chimiques affichent également une progression notable, avec un solde d'opinions en hausse de 10 % à 18 %.

Lancée en 2001, cette enquête conjoncturelle semestrielle vise à évaluer l'évolution récente de l'investissement dans l'industrie manufacturière et à anticiper ses tendances futures à partir des prévisions des chefs d'entreprise.