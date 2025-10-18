Tunisie: Des prêts avantageux pour dynamiser la production et l'exportation d'huile d'olive

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, a annoncé que la campagne actuelle prévoit une bonne récolte d'huile d'olive, préparée depuis mai 2025 dans le cadre d'un plan national intégré visant à soutenir le secteur et renforcer ses capacités d'exportation.

Lors d'une session générale de dialogue au Conseil national des gouvernorats et districts, le ministre a précisé que le ministère avait tenu une série de réunions de coordination avec les ministères et structures impliqués dans le secteur, afin de garantir une préparation optimale. Des travaux ont également été réalisés pour entretenir et améliorer les infrastructures de stockage de l'Office national de l'huile, permettant aux producteurs de conserver leur production dans des conditions adéquates.

Le ministre a souligné que le ministère a facilité l'accès au financement pour tous les acteurs, notamment les petits agriculteurs, grâce à un accord avec la Banque tunisienne de solidarité, permettant l'octroi de prêts avantageux d'un montant total de 40 millions de dinars. Il a également appelé la Banque centrale et les banques tunisiennes à soutenir toutes les étapes de la filière oléicole, de la production à la commercialisation, et à encourager la consommation intérieure et l'ouverture de nouveaux marchés d'exportation, en particulier pour l'huile d'olive biologique et conditionnée.

Production record de semences et régularisation de l'approvisionnement en engrais

Le ministre a indiqué que la production de semences de qualité cette saison est record, doublant par rapport à la saison précédente. 351 000 quintaux de semences ont été mobilisés, dont 225 000 déjà distribués aux gouvernorats, la distribution se poursuivant.

Concernant les engrais, Ben Cheikh a reconnu un retard initial dans l'approvisionnement, mais a assuré que le manque a été comblé et que la distribution se poursuit normalement. Il a appelé les agriculteurs à signaler toute manipulation des prix aux services compétents pour une intervention immédiate. La priorité est accordée aux centres de collecte des céréales et aux coopératives, afin de garantir une distribution équitable et une productivité optimale.

Pour les aliments pour animaux subventionnés, leur distribution est encadrée par un cahier des charges et l'autorisation des comités régionaux sous la supervision des gouverneurs, avec un approvisionnement suffisant en orge fourragère, tandis que les quantités de luzerne restent limitées.

Sur la cochenille rouge, qui menace la culture du figuier de Barbarie, le ministère met en place des variétés résistantes et les financements nécessaires pour traiter la région de Zelfan (délégation de Tala, Kasserine). Les actions incluent l'arrachage et le traitement de plus de 60 km de zones infestées, la taille de 1 900 hectares de figuiers, et la dispersion de plus de 27 000 coccinelles prédatrices pour un contrôle biologique efficace.