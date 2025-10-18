Afrique: Coupe de la CAF - 2e Tour preliminaire (19H00) - OC SAFI-ST - Avec un état d'esprit conquérant

Au révélateur de l'Olympique Club Safi, au stade Al Massira ce soir, le Stade Tunisien aura forcément fort à faire pour garder ses chances de passage à la phase des groupes intactes lors de la manche retour.

Le moment de vérité est donc arrivé pour les Bardolais, un onze appelé à se surpasser au Maroc pour maîtriser un adversaire qui compte sur ce match aller pour prendre option en prévision du retour à Radès.

Après avoir éliminé l'ASC Snim de Mauritanie, le Stade s'attaque à présent à l'OC Safi, club médian de Botola Pro, mais adversaire ambitieux qui n'aura pas froid aux yeux au moment de lancer les hostilités face aux coéquipiers de Sahraoui.

En début de soirée, Chokri Khatoui sait pertinemment qu'outre l'impératif de rigueur tactique et l'exigence de constance durant toute la partie, aligner le meilleur onze possible permettra forcément de minimiser les risques derrière et maximiser les chances devant.

Au coeur du jeu, les pistons, relayeurs et animateurs devront sortir le grand jeu, rester en alerte tout le temps, en espérant également proposer cette passe décisive qui puisse faire la différence.

Constantes et alternatives

Quel onze donc pressenti ce soir ? Et quel plan adopté par le staff technique ? De prime abord, s'il a souvent fait tourner et mis en avant une certaine rotation en championnat, Chokri Khatoui pourrait à nouveau surprendre.

Sa préférence penche vers un 4-3-3 modulable avec Farhati dans les bois, la paire Sghaier-Sahraoui dans l'axe (quoique le latéral Khalfa peut aussi être aligné dans l'axe aux côtés du capitaine stadiste), Aziz Saihi sur le flanc gauche, Iyadh Riahi sur le côté droit, le trio Touré-Smaali-Ouerghemi au milieu (avec la possibilité aussi de voir Thiam, Boubakar Camara ou encore Amath Ndaw débuter la rencontre), Saâfi sur le couloir droit, Habboubi (ou Firas Aifia) sur l'aile opposée et enfin Amadou Ndiaye en pointe.

Invaincu en Ligue 1 et leader du championnat, le ST aborde cette rencontre avec beaucoup de confiance. De l'implication et de l'enthousiasme à revendre. Un groupe soudé et surtout perfectible. Des constantes au niveau des trois lignes de jeu. Une arrière garde en béton armé et surtout l'efficacité retrouvée depuis quelque temps déjà. Le Stade dispose des moyens à la hauteur de ses ambitions, notamment celle de prendre option sur la qualification dès ce soir.