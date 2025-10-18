Tunisie: Les fruits de la persévérance

ENCORE un pari manqué et un faux calcul de la part de ceux qui répandent, jour et nuit, la nouvelle selon laquelle les salaires ne seront plus augmentés et que même si l'Ugtt, sous l'emprise du bureau exécutif actuel, parvient à rester au pouvoir à l'issue du congrès extraordinaire prévu en mars 2026, aucune amélioration du pouvoir d'achat du citoyen n'est à attendre ni du gouvernement ni du secteur privé.

Heureusement pour les Tunisiens, toutes ces prophéties sont tombées officiellement à l'eau puisque dans les prévisions de la loi de finances 2026 soumises à la réflexion des députés, le gouvernement prévoit la majoration des salaires dans le secteur privé, la fonction publique et le secteur public.

Les retraités aussi ne seront pas oubliés dans la mesure où ils verront leurs pensions augmentées au titre des années 2026, 2027 et 2028. Un cinglant démenti aux fausses rumeurs et affirmations gratuites fournies par les professionnels du mensonge et de la propagande tendant à déstabiliser le gouvernement.

Leur discours est en contradiction flagrante avec les résultats probants que l'économie tunisienne est en train de réaliser et que les instances internationales spécialisées, dont la Banque mondiale, ont fini par reconnaître et saluer.

Il se trouve que ces mêmes parties persévèrent dans leur entêtement et cherchent à exploiter vainement ce qui se passe à Gabès ou dans certains établissements scolaires manquant encore d'instituteurs ou de surveillants pour semer le doute parmi la population et crier à la faillite aussi bien du système éducatif que de la commission spécialisée chargée de résoudre la crise écologique à Gabès, bien avant même que ses membres ne se rendent sur place.

Les Tunisiens, désormais vaccinés contre les professionnels du mensonge et convaincus que la confiance qu'ils ont placée librement en la personne du Président de la République finira par porter ses fruits, sont déterminés-- et ils l'ont fait savoir-- à persévérer dans l'effort, l'abnégation et le militantisme pour réaliser les objectifs de développement durable et de progrès équitable promis par le Chef de l'Etat et consignés dans le pacte de confiance et d'avenir qui les lie.