Tunisie: Quatre vies sauvées grâce à un seul donneur

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La Tunisie a réalisé avec succès quatre transplantations d'organes à partir d'un seul donneur en état de mort cérébrale, marquant un nouvel exploit dans le domaine médical.

Hamida Al-Alyani, père du donneur, a déclaré que son fils avait permis de sauver la vie de quatre patients. "Mon fils a sauvé quatre vies... et j'ai l'impression qu'il est toujours vivant... J'ai donné une nouvelle chance à la vie de mon fils", a-t-il indiqué, dans une déclaration accordée ce samedi 18 octobre 2025 à la Radio Nationale.

Pour sa part, le directeur général du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes, Jalel Ziadi, a souligné l'importance de sensibiliser le public au don d'organes. Selon lui, le principal obstacle reste le faible nombre de donneurs, malgré une hausse ces dernières années. "La Tunisie demeure pionnière dans le domaine de la transplantation, tant sur le plan médical que logistique", a-t-il précisé.

Depuis le début de l'année jusqu'au 5 octobre 2025, les équipes médicales ont réalisé 30 transplantations de reins, foie et coeur provenant de 10 donneurs en état de mort cérébrale, au profit de patients souffrant d'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Bouthayna Znad, coordinatrice nationale du Centre, a indiqué que 1 800 patients sont actuellement en attente d'une transplantation rénale, tandis qu'environ 50 patients par an nécessitent une transplantation cardiaque et autant pour une transplantation hépatique.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.