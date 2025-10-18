Tunisie: Quatre vies sauvées grâce à un seul donneur

La Tunisie a réalisé avec succès quatre transplantations d'organes à partir d'un seul donneur en état de mort cérébrale, marquant un nouvel exploit dans le domaine médical.

Hamida Al-Alyani, père du donneur, a déclaré que son fils avait permis de sauver la vie de quatre patients. "Mon fils a sauvé quatre vies... et j'ai l'impression qu'il est toujours vivant... J'ai donné une nouvelle chance à la vie de mon fils", a-t-il indiqué, dans une déclaration accordée ce samedi 18 octobre 2025 à la Radio Nationale.

Pour sa part, le directeur général du Centre National pour la Promotion de la Transplantation d'Organes, Jalel Ziadi, a souligné l'importance de sensibiliser le public au don d'organes. Selon lui, le principal obstacle reste le faible nombre de donneurs, malgré une hausse ces dernières années. "La Tunisie demeure pionnière dans le domaine de la transplantation, tant sur le plan médical que logistique", a-t-il précisé.

Depuis le début de l'année jusqu'au 5 octobre 2025, les équipes médicales ont réalisé 30 transplantations de reins, foie et coeur provenant de 10 donneurs en état de mort cérébrale, au profit de patients souffrant d'insuffisance rénale, hépatique ou cardiaque.

Bouthayna Znad, coordinatrice nationale du Centre, a indiqué que 1 800 patients sont actuellement en attente d'une transplantation rénale, tandis qu'environ 50 patients par an nécessitent une transplantation cardiaque et autant pour une transplantation hépatique.