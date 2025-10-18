Tunisie: Ostéoporose - Un mal silencieux qui touche une femme sur cinq

Une femme sur cinq en Tunisie souffre d'ostéoporose silencieuse, selon les dernières statistiques du service de rhumatologie et maladies osseuses de l'Hôpital Universitaire La Rabta, a déclaré ce samedi matin la cheffe du service, le Docteur Hela Sahli, dans une allocution aux médias.

En marge d'une journée de sensibilisation pour le dépistage de l'ostéoporose chez les femmes de 60 ans et plus, organisée au service de rhumatologie de l'Hôpital La Rabta, Hela Sahli a expliqué que l'ostéoporose est devenue une maladie répandue en Tunisie. Elle touche davantage les femmes que les hommes et ne présente aucun symptôme précurseur, comme des douleurs ou autres.

À l'occasion de cette journée de sensibilisation, organisée dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'ostéoporose, le 20 octobre de chaque année, elle a souligné qu'un grand nombre de personnes en Tunisie sont atteintes d'ostéoporose sans s'en apercevoir, si ce n'est qu'après avoir subi une fracture suite à une simple torsion d'un membre du corps. Elle a précisé qu'une telle torsion n'entraîne aucune complication chez les personnes en bonne santé.

La Docteur Sahli a, à cet égard, recommandé la nécessité de procéder à une mesure de la densité osseuse (ostéodensitométrie) à l'aide de l'appareil dédié, accompagnée des analyses de laboratoire nécessaires, en particulier chez les personnes âgées (60 ans et plus) ou celles qui sont plus à risque de contracter la maladie. Ceci permet un dépistage précoce de la maladie et l'administration du traitement approprié.

Selon la Docteur, les femmes ménopausées sont plus susceptibles que les autres femmes de développer l'ostéoporose. De même, les personnes souffrant de maladies neurologiques, d'inflammations articulaires ou intestinales, ou celles qui prennent des médicaments contenant des corticoïdes pendant une longue période, sont plus exposées.

Elle a mis en garde contre la négligence du dépistage précoce de l'ostéoporose, soulignant qu'elle peut entraîner des fractures graves, surtout au niveau du bassin. Citant des études mondiales, elle a indiqué que 25 % des femmes âgées qui subissent des fractures du bassin dues à l'ostéoporose décèdent dans les six mois suivant leur alitement forcé.

Elle a appelé à la nécessité de préserver la santé des os en consommant des aliments riches en calcium et en vitamine D et en les complétant si nécessaire par des suppléments alimentaires, ainsi qu'en pratiquant une activité physique d'au moins 150 heures par semaine (une coquille dans le texte arabe, qui devrait probablement être 150 minutes par semaine, soit 2h30, la norme internationale).

Elle a également exhorté les personnes atteintes d'ostéoporose à prendre leurs médicaments de manière rigoureuse et correcte, telle que prescrite par leur médecin traitant, signalant que la négligence à cet égard peut nuire à l'efficacité du traitement et entraîner de graves complications.

Il convient de noter que, ce matin, les patients qui se sont présentés au service de rhumatologie ont bénéficié d'un dépistage de la densité osseuse par l'appareil dédié, ainsi que d'un examen et de conseils directs de la part des médecins spécialistes, en plus de l'organisation de sessions de sensibilisation sur la manière de maintenir la santé osseuse.