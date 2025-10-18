Tunisie: Lancement du forage d'un nouveau puits d'exploration à Sidi Marzouk

Selon les dernières données publiées par l'Observatoire national de l'énergie et des mines, la production nationale de pétrole a atteint 0,86 million de tonnes équivalent pétrole (tep) à la fin du mois d'août 2025, enregistrant une diminution de 9 % par rapport à la même période de l'année précédente (0,94 million de tep).

La production de liquides de gaz, y compris celle issue de l'usine de Gabès, a également connu un recul de 10 %, pour s'établir à 86 000 tonnes équivalent pétrole, contre 95 000 tonnes sur la même période de 2024.

L'Observatoire a précisé que les travaux de forage se poursuivent sur plusieurs sites : un puits d'exploration a été entamé en août 2025 dans le cadre du permis Sidi Marzouk, tandis que deux puits de développement ont été forés sous le permis Chergui respectivement en janvier et mars 2025.

Le secteur de l'exploration et de la production d'hydrocarbures reste confronté à de nombreux défis structurels, notamment la volatilité des prix mondiaux du pétrole, les répercussions de la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine, ainsi que la baisse naturelle de la production dans plusieurs champs matures.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À fin août 2025, la Tunisie compte 15 permis de recherche et d'exploration en activité, et 56 concessions d'exploitation ont été accordées par l'État, dont 44 actuellement en production.