Tunisie: La Marsa donne le coup d'envoi à la sensibilisation au don d'organes

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

La campagne de sensibilisation organisée par le Centre National de Promotion de la Transplantation d'Organes (CNPTO) débutent cet après-midi de ce samedi dans la banlieue nord de La Marsa, et se poursuivront jusqu'à demain, le 19 octobre.

Dans ce cadre, Boutheïna Zannad, la coordinatrice nationale au Centre National de Promotion de la Transplantation d'Organes, a expliqué que l'objectif de cette manifestation est de sensibiliser les citoyens à l'importance du don d'organes.

Dans une déclaration à la Radio Nationale), Zannad a ajouté que les familles des citoyens qui ont fait don de leurs organes et sauvé la vie de nombreuses personnes seront honorées. Elle a également indiqué qu'une rencontre sera organisée entre les familles des donneurs et les personnes bénéficiaires de ces dons, ainsi que les patients figurant sur les listes d'attente.

Selon les statistiques du Centre National de Promotion de la Transplantation d'Organes, les équipes médicales ont pu réaliser 30 opérations de transplantation de rein, de foie et de coeur provenant de 10 donneurs en état de mort cérébrale, au profit de patients souffrant d'insuffisance rénale, hépatique et cardiaque, et ce depuis le début de l'année jusqu'au 5 octobre 2025.

Zannad avait précédemment confirmé dans une déclaration à la Radio Nationale que le nombre de patients en attente d'une transplantation rénale est estimé à 1800 malades, soulignant qu'environ 50 patients par an ont besoin d'une transplantation cardiaque et 50 autres d'une transplantation hépatique.

