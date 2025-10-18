Tunisie: Sfax-Kerkennah - Perturbation des horaires à cause des intempéries

La Nouvelle Société de Transport de Kerkennah (SONOTRAK) a annoncé, dans un communiqué publié ce samedi, qu'il est possible que les horaires des traversées du bac (ferry) entre Sfax et l'île de Kerkennah, prévues pour aujourd'hui, soient perturbés.

Le communiqué précise que la perturbation attendue sur les traversées du bac (Loud) programmées entre Sfax et Kerkennah pour ce samedi fait suite au bulletin météorologique spécial numéro 161, daté du 18 octobre.

Le communiqué ajoute que les passagers voyageant par le bac seront informés de tout changement dans le programme des traversées.