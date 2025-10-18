Tunisie: Des bourses nationales ouvertes aux enfants de familles tunisiennes résidant à l'étranger

18 Octobre 2025
La Presse (Tunis)

Le Consulat de Tunisie en Pologne a annoncé, dans un communiqué rendu public ce samedi 18 octobre 2025 sur sa page officielle Facebook, l'ouverture des candidatures pour l'obtention de la bourse nationale au titre de l'année universitaire 2025-2026, destinée aux étudiants tunisiens issus de familles résidant à l'étranger et inscrits dans des établissements publics d'enseignement supérieur en Tunisie.

Selon le communiqué, cette bourse peut être accordée aux étudiants dont le revenu net annuel des parents est inférieur au salaire minimum annuel garanti dans le pays de résidence. Elle donne droit à une allocation mensuelle, conformément à la réglementation en vigueur.

Une bourse complémentaire peut également être attribuée pour couvrir les frais de fournitures scolaires, équivalente à un mois de bourse, à l'exception des étudiants redoublants et des doctorants, qui en sont exclus.

Les bénéficiaires de la bourse nationale profitent en outre de la gratuité du voyage aller-retour entre la Tunisie et le pays de résidence familiale, une fois par an.

Les étudiants concernés sont invités à télécharger le formulaire de demande depuis le site web de l'Office des oeuvres universitaires correspondant à leur région d'origine :

⁦www.ooun.rnu.tn⁩ pour le Nord,

⁦www.oouc.rnu.tn⁩ pour le Centre,

⁦www.oous.rnu.tn⁩ pour le Sud.

Les dossiers complets doivent être déposés auprès du consulat compétent avant le 15 janvier 2026.

