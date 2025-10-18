Tunisie: Hausse de 4 % de la production d'électricité

La production d'électricité a atteint environ 14 mille gigawattheures (GWh) à la fin du mois d'août 2025, enregistrant ainsi une augmentation de 3 % par rapport à la même période de l'année 2024, tandis que la production destinée à la consommation locale a augmenté de 4 % au cours de la même période.

Durant cette période, le parc de production d'électricité a dépendu presque entièrement du gaz naturel pour générer de l'électricité, sa contribution étant estimée à environ 94 %.

Il convient de noter l'augmentation significative des importations d'électricité, notamment en provenance d'Algérie, qui ont couvert 11 % des besoins nationaux en électricité.

Selon les données de l'Observatoire National de l'Énergie et des Mines (ONEM), la production nationale de pétrole brut à la fin du mois d'août 2025 a atteint environ 0,86 million de tonnes équivalent pétrole (Mtep), soit une diminution de 9 % par rapport à la fin du mois d'août 2024, où elle s'élevait à 0,94 Mtep.

La production de liquides de gaz (y compris la production de l'usine de Gabès) a été estimée à environ 86 mille tonnes équivalent pétrole à la fin du mois d'août 2025, enregistrant une baisse de 10 %.

La production de gaz commercial sec a également diminué de 6 % à la fin du mois d'août 2025, s'établissant à environ 0,78 Mtep contre 0,82 Mtep au cours de la même période de l'année précédente.

L'Observatoire National de l'Énergie attribue principalement cette baisse à la diminution continue de la production des principaux champs et à l'absence de nouveaux projets de forage et de découverte.

Les quantités totales de redevances ont également diminué de 11 %, atteignant 587 mille tep, tandis que les achats de gaz algérien ont augmenté de 19 % à la fin du mois d'août 2025, s'établissant à environ 1923 mille tonnes.