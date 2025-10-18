Tunisie: Baisse de 3% du déficit de la balance commerciale énergétique

Le déficit de la balance commerciale énergétique de la Tunisie a diminué de 3% à la fin du mois d'août 2025 par rapport à la même période de l'année précédente, atteignant 7 550 millions de dinars contre 7 775 millions de dinars.

Selon les données de l'Observatoire National de l'Énergie et des Mines, les exportations d'énergie ont enregistré une baisse en valeur de 37% à fin août 2025, accompagnée d'une baisse des importations de 11% par rapport à fin août 2024, tandis que le taux de couverture des importations par les exportations n'a pas dépassé 16% au cours de la même période.

Il est à noter que les échanges commerciaux dans le secteur de l'énergie sont influencés par trois facteurs principaux : les quantités échangées, le taux de change du dollar, et les prix du pétrole brut Brent, référence à laquelle sont liés les prix du pétrole brut importé et exporté, ainsi que ceux des produits pétroliers.

Au cours du mois d'août 2025, le prix du pétrole brut Brent a chuté de 13 dollars le baril par rapport à août 2024, passant de 83,8 dollars le baril en août 2024 à 71,2 dollars le baril en août 2025.