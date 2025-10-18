Tunisie: Ligue des champions - 2e tour préliminaire aller - Rahimo FC-EST (Cet après-midi à 17h00) - Les atouts ne manquent pas...

Les « Sang et Or » ont suffisamment d'expérience pour prendre une belle option à Ouagadougou.

Comme au tour précédent lors duquel elle a affronté l'Association sportive des forces armées nigériennes, l'Espérance a hérité, lors de ce deuxième tour préliminaire de la Champions League, d'un adversaire inconnu sur la scène continentale, en l'occurrence la formation burkinabè de Rahimo.

L'adversaire du jour des « Sang et Or » n'est pas un illustre de la Ligue des champions. Loin de là ! C'est même un club récent, fondé à peine il y a 13 ans, en 2012. Il en est à sa deuxième participation à la C1 africaine après une première expérience lors de la saison 2019-2020. Une participation qu'il doit à son couronnement à la tête du championnat burkinabè. Six ans après, revoilà Rahimo FC champion du Burkina Faso, ce qui lui ouvre de nouveau les portes de l'Afrique.

Pour l'Espérance de Tunis, seules les conditions climatiques constitueront un handicap auquel elle est d'ailleurs habituée. Le thermomètre grimpera cet après-midi à 35° pour un taux d'humidité de l'ordre de 47%.

Ces choix qui s'imposent

A Niamey, lors de la manche aller du premier tour préliminaire, le staff technique était privé des services de la dynamo de l'équipe, Youssef Belaïli, ce qui ne l'a pas empêché de prendre une belle option en s'imposant largement par trois buts à zéro. L'ailier gauche algérien manquera aussi à l'appel aujourd'hui pour blessure, au même titre que Yan Sasse, Mohamed Amine Tougaï, Mohamed Ben Ali et Yassine Meriah.

Cela fait du monde qui s'absente d'un seul coup, certes, mais l'effectif à la disposition de Maher Kanzari est suffisamment riche pour répondre à ses attentes, même quand l'infirmerie ne désemplit pas totalement.

Pour rappel, Mohamed Amine Ben Hmida, blessé à Niamey, a repris du service et se trouve avec le groupe à Ouagadougou. Il devra, d'ailleurs, retrouver sa place sur le flanc gauche de la défense. Ce compartiment connaîtra également un autre changement au niveau de l'axe central au vu de l'absence du duo Tougaï-Meriah.

La charnière centrale sera occupée par la paire Jelassi-Guenichi. Sur le flanc droit de la défense, Raed Bouchniba et Ibrahima Keita sont en ballottage pour remplacer Mohamed Ben Ali. Kouceila Boualia remplacera Yan Sasse sur le couloir droit et Abdramane Konaté suppléera Youssef Belaïli à gauche.

A la pointe de l'attaque, le coach « sang et or » disposera d'une solution valable en la personne de Florian Danho, qualifié à partir de ce tour et qui devra logiquement débuter le match. Achref Jabri devra, lui, être incorporé en cours de jeu.

A noter qu'Elyas Bouzaïene est du voyage à Ouagadougou. Sera-t-il utilisé par Maher Kanzari ? Une question que se posent bon nombre de supporters et d'observateurs aussi.