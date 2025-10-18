Tunisie: Douz - Coup d'envoi de la neuvième édition du semi-marathon international ' »Pour Mathieu »

Le coup d'envoi de la 9e édition du semi-marathon international (21 km) « Pour Mathieu » a été donné ce matin, samedi 18 octobre 2025, dans le désert de la ville de Douz. Plus de 240 coureurs de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de France y participent.

L'organisatrice du marathon, Marie-Thérèse, a expliqué à Mosaïque FM que « cet événement sportif et touristique est une commémoration de son fils Matthieu, décédé dans un accident dans le désert de Douz en 2015. Suite à cela, la famille a décidé de creuser un puits dans la zone où leur fils est mort, un geste symbolisant l'attachement à la vie à travers l'approvisionnement en eau pour les nomades et les voyageurs du désert. Par la suite, ils ont commencé à organiser un semi-marathon international sur 21 km, partant de ce puits jusqu'à la ville de Douz. »

Chokri Ben Mansour, propriétaire d'une agence de voyages, a déclaré à Mosaïque FM que le nombre de participants à cet événement sportif et touristique a atteint cette année 240, venant de France, de Tunisie, du Maroc et d'Algérie. Il s'agit d'amis de la famille et de passionnés de sports de défi, d'autant plus que ce marathon se déroule entre les dunes de sable, les oasis et les maisons anciennes.

Le semi-marathon international voit également la participation de 25 compétiteurs dans l'épreuve de marche, permettant à tous de profiter de la beauté du désert.

Ben Mansour a souligné que cet événement contribue également à faire connaître la destination saharienne du sud tunisien.