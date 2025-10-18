Afrique: Türkiye-Afrique - Une coopération en pleine expansion

Le président turc, Recep Tayyip Erdoğan Erdogan annonce de nouvelles ambitions stratégiques pour renforcer le partenariat continental.

La Türkiye confirme sa place de partenaire stratégique majeur du continent africain. Lors du discours de clôture du Forum économique et commercial Türkiye-Afrique (Tabef 2025) le 17 octobre 2025 à Istanbul, le président turc, Recep Tayyip Erdoğan, a dévoilé des chiffres clés illustrant l'ampleur croissante des échanges et des investissements entre Ankara et l'Afrique.

La Türkiye dispose aujourd'hui de 44 ambassades sur le continent africain, avec pour objectif d'en ouvrir 50 à court terme. En parallèle, 38 ambassades africaines sont déjà actives à Ankara. « Ce maillage diplomatique est la base solide sur laquelle nous construisons une relation durable et équilibrée », a affirmé Erdoğan.

Depuis deux décennies, les entrepreneurs turcs ont réalisé plus de 2 000 projets en Afrique, pour une valeur totale de 97 milliards de dollars. Les investissements turcs, évalués à 15 milliards de dollars, ont permis la création de plus de 100 000 emplois sur le continent.

Le volume des échanges commerciaux a connu une progression spectaculaire, passant de 5,4 milliards de dollars en 2003 à près de 40 milliards en 2024. Par ailleurs, des conseils d'affaires sont aujourd'hui établis avec 49 pays africains, et des conseillers économiques turcs sont présents dans 31 pays.

La compagnie aérienne Turkish Airlines dessert désormais 42 pays africains avec 64 destinations, facilitant la mobilité et les affaires. Sur le plan culturel, la Maison de la culture africaine à Ankara -- inaugurée il y a neuf ans sous le patronage de Emine Erdoğan -- est devenue un pont entre les peuples.

La Türkiye renforce également son engagement dans l'éducation et l'aide au développement grâce aux bourses offertes par Türkiye Scholarships, Fondation Maarif, Fondation Diyanet et TİKA, ainsi que l'appui d'organisations de la société civile.

Ankara soutient activement les initiatives de l'Union africaine en faveur de la paix et joue un rôle de médiation dans plusieurs dossiers sensibles. Le président Erdoğan a notamment rappelé l'implication turque dans la médiation entre la Somalie et la Éthiopie, ainsi que l'appel d'Ankara à un cessez-le-feu au Soudan, prélude à une paix durable.

« Notre engagement en Afrique est fondé sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel. Nous continuerons à marcher côte à côte avec nos frères et soeurs africains pour un avenir commun », a déclaré Erdoğan.

Le Tabef 2025 marque ainsi une étape décisive dans le renforcement d'un partenariat stratégique, économique et culturel entre la Türkiye et l'Afrique, avec une ambition clairement affichée : atteindre 75 milliards de dollars d'échanges dans les années à venir.

Pendant deux jours(16 et 17 octobre 2025), chefs d'entreprise, investisseurs et partenaires institutionnels ont croisé leurs visions pour faire de la coopération Türkiye-Afrique un levier de croissance partagée.

Placée sous le thème « Renforcer les relations Türkiye-Afrique pour partager les gains communs », cette édition a réuni plus de 4 000 participants, dont 2 500 venus d'Afrique, autour de neuf panels et de cinq présentations nationales.