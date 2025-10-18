Cote d'Ivoire: Assurances - Les sociétés SUNU Assurances célèbrent la semaine de l'Expérience Client

Du 6 au 10 octobre 2025, les sociétés SUNU Assurances en Côte d'Ivoire ont célébré la Semaine de l'Expérience Client, une édition placée sous le thème évocateur « Chez SUNU, vous êtes le roi ».

Ce rendez-vous annuel a une nouvelle fois permis de placer le client au coeur de l'action, tout en valorisant les équipes engagées qui oeuvrent chaque jour à offrir un service de qualité.

Tout au long de la semaine, les Espaces Conseils ont revêtu les couleurs de l'événement, accueillant les clients dans une ambiance conviviale et festive.

Entre décorations thématiques, accueil personnalisé et moments d'échanges, chaque visite a été pensée pour offrir une expérience unique, fidèle à la promesse SUNU.

Au programme également : un webinaire autour du thème « Rentabiliser son investissement scolaire : comment manager la réussite de son enfant », une formation interne dédiée à la qualité de service, et une cérémonie de distinction mettant à l'honneur les collaborateurs qui incarnent les valeurs du Groupe.

Pour Christelle N'GOSSO, Senior Manager Relations Clients, cet événement revêt une importance particulière : « Cette semaine est l'occasion de rappeler à nos clients qu'ils sont notre priorité, et à nos collaborateurs qu'ils sont les ambassadeurs de l'expérience SUNU. La qualité de service ne se limite pas à l'accueil : elle se vit à chaque conseil, chaque échange, chaque interaction. »

À travers des solutions d'assurance accessibles et adaptées, SUNU Assurances confirme son positionnement d'acteur de référence sur le marché ivoirien, fidèle à son engagement d'excellence au service du client.