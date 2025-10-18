Cote d'Ivoire: Manifestations du 11 octobre - Le WANEP-Côte d'Ivoire appelle à l'apaisement et au dialogue

Après les manifestations survenues le 11 octobre 2025, dans plusieurs localités du pays, le Réseau ouest-africain pour l'édification de la Paix (Wanep-Côte d'Ivoire) a publié un communiqué le 15 octobre appelant à la responsabilité, à la retenue et au dialogue entre les différentes parties prenantes.

L'organisation, reconnue pour son engagement dans la prévention des conflits et la promotion de la paix, a exprimé sa profonde préoccupation face aux tensions observées, rappelant que de tels événements sont susceptibles de fragiliser la cohésion sociale et la stabilité nationale, surtout en période de campagne électorale.

Dans son message, Wanep-Côte d'Ivoire a lancé un appel pressant aux acteurs politiques, sociaux et communautaires à privilégier la voie du dialogue constructif comme moyen de résolution des différends.

L'organisation invite également le gouvernement à maintenir un cadre d'échange ouvert et inclusif, gage de confiance et de respect mutuel.

Par ailleurs, le communiqué encourage les forces de sécurité à poursuivre leurs missions dans le strict respect des droits humains et exhorte les organisations de la société civile à demeurer neutres, en évitant de servir de relais aux discours politiques.

Wanep-Côte d'Ivoire a aussi adressé un message fort à la jeunesse ivoirienne, l'invitant à rejeter toute forme de violence et à s'affirmer comme un acteur de paix, de civisme et de vivre-ensemble. « Notre rôle en tant que société civile est de travailler à un climat de paix pour le bien-être des populations », souligne le communiqué signé par le coordinateur national, Jean-Marc Kouamé.

Fidèle à sa mission, Wanep-Côte d'Ivoire réaffirme sa disponibilité à accompagner toute initiative de médiation, de dialogue et de prévention des conflits, et lance un appel solennel à placer l'intérêt supérieur de la Nation au-dessus des divergences.

« OEuvrons ensemble pour une Côte d'Ivoire apaisée, unie et prospère », conclut le communiqué.