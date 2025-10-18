Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello prône la démocratie des affaires

18 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Invité de la tribune « Face au patronat », de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire (Cgeci), le candidat indépendant a expliqué sa vision pour un meilleur environnant des affaires en Côte d'Ivoire.

Devant un parterre de chefs d'entreprise réunis hier, à la Maison de l'Entreprise, au Plateau, le candidat indépendant Ahoua Don Mello a confronté le Patronat à une remise en question radicale. En effet, dans son propos liminaire, l'ex-directeur général du Bnetd a regretté qu'après plus de 60 ans d'indépendance, la Côte d'Ivoire n'ait pas réussi sa mue industrielle, laissant des pans entiers de son économie sous la coupe de multinationales étrangères.

Don Mello a décliné son manifeste pour la présidentielle de 2025. Sa vision repose sur une double rupture, à la fois politique et économique. Il promet un État de droit où l'égalité des chances est garantie et où les compétences sont choisies indépendamment de l'appartenance politique. Un prérequis indispensable, selon lui, pour garantir la bonne gouvernance.

Sur le front économique, le candidat a promis de transformer le pays d'une « économie dominée » en une « économie championne ». Pédagogue face à un secteur privé mature, il a détaillé une stratégie de réindustrialisation offensive.

Pour contrer la vague d'importations, Don Mello s'engage à développer des zones industrielles stratégiques, capables de créer une capacité locale à la hauteur des besoins nationaux.

Fort de son expertise en infrastructures, il a promis de réorganiser les filières agricoles pour que les nationaux s'approprient la chaîne de valeur, de la production à l'exportation.

