Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Mambé - 'La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un grand Président...'

Le directeur national de campagne en charge des structures techniques du Rhdp était, hier, à Yamoussoukro.

Nouvelle démonstration de force, hier, à Yamoussoukro. À l'initiative des ministres Ibrahim Kalil Konaté et Jacques Assahoré Konan, directeurs centraux de campagne associés, chargés des mouvements de soutien et des associations, les membres des structures spécialisées et de nombreux militants du Rhdp se sont rassemblés sur l'esplanade de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. C'était à l'occasion d'un giga meeting de soutien à leur candidat à la présidentielle, Alassane Ouattara.

Présent à cette rencontre haut en couleur, le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, directeur national de campagne en charge des structures techniques du Rhdp, s'est réjoui de l'engagement des militants et a déclaré : "La Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un grand Président, un travailleur infatigable qui ne dort pas, qui cherche sans relâche des solutions pour faire de notre pays une grande nation. Nous avons cette chance."

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef du gouvernement est également revenu sur les grands succès enregistrés par le pays, la croissance économique soutenue, la victoire à la Coupe d'Afrique des nations et la construction d'importantes infrastructures. Il a exhorté les militants à retirer leurs cartes d'électeur et à se rendre, le samedi 25 octobre, dans les bureaux de vote pour plébisciter le candidat du Rhdp, Alassane Ouattara.

Adama Bictogo, qui a effectué le déplacement à Yamoussoukro, a affirmé que le Président sortant est le candidat de la jeunesse. Quant au ministre-gouverneur du District autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam, il a salué les nombreuses actions du candidat des Houphouëtistes en faveur de la capitale politique.