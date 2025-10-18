Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Liesse populaire pour Jean-Louis Billon à Dabou

À la place publique baptisée Bédié, un impressionnant élan populaire a accueilli Jean-Louis Billon, candidat du Code, venu livrer son message d'espoir et de renouveau pour la Côte d'Ivoire.

Dabou était en liesse, le 16 octobre. La place publique Bédié s'était transformée en une marrée humaine. Un déferlement populaire, comme un fleuve en crue, la population était venue écouter Jean-Louis Billon, candidat du Congrès démocratique (Code), à l'occasion de son quatrième grand meeting.

Des délégations venues de Lopou, Toupah, Kpass, Gbougbô, et de bien d'autres villages ont convergé, dans un même élan, vers le centre-ville pour saluer celui qu'ils appellent déjà « l'employeur de Dabou ».

Cette mobilisation n'est pas un hasard. Elle est l'expression d'une reconnaissance sincère à celui dont les entreprises implantées à Toupah offrent des emplois, soutiennent les jeunes et accompagnent les femmes vers l'autonomie.

Face à cette foule conquise, le candidat a exprimé son émotion : « Je suis touché par la générosité, la vitalité et la fraternité qui se dégagent de cette belle cité », a-t-il soutenu. Il a évoqué sa vision tout en reconnaissant les progrès réalisés depuis 2010.

Pour Dabou, il promet un campus universitaire décentralisé, un centre de formation de la pêche, des marchés modernes pour les femmes, un hôpital avec un plateau technique relevé, et la revalorisation des agents de santé et enseignants. Pour cela, il appelle à contribuer au changement.