Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo à Duékoué, ce samedi

L'ex-Première dame, après Bouaké, s'est retrouvée devant les populations de Katiola, le 16 octobre.

Plusieurs centaines de fans ont célébré la candidate au centre culturel de la ville en milieu de journée. Coulibaly Hermès, vice-président régional du Mouvement des générations capables (Mgc), a fait état d'un changement de donne, voire d'un bouleversement en cours à partir du grand Nord au profit de la candidate Simone Gbagbo. « La Vallée du Bandama va étonner la Côte d'Ivoire. Le Nord va vous porter à la présidence », a-t-il prophétisé.

«Nous, au Congrès des jeunes patriotes (Cojep), nous avons dit une chose: Nous avons dit qu'il faut aller à l'alternance, a exhorté Koné Casimir, responsable Cojep du Hambol qui a appelé les populations à retirer leurs cartes d'électeur et à investir massivement les bureaux de vote, le 25 octobre. Coulibaly Hermès a invité les uns et les autres à ne pas se contenter d'être présents à la campagne mais aussi à se montrer utiles dans les urnes. A Katiola, comme ailleurs, la candidate a répété son aspiration en forme de slogan : « Une Côte d'Ivoire belle, c'est bien, mais une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont heureux, c'est mieux».

Il faut ajouter que l'ex-Première dame sera aujourd'hui à Duékoué.

L'ex-Première dame, Simone Gbagbo, a confié sa candidature au Hambol. Elle y voit un symbole de soutien. «Ce sont les Senoufo qui ont ramené Houphouët au pouvoir », a-t-elle rappelé, sollicitant «les bénédictions» des Tagbana, porte d'entrée du pays senoufo.

« C'est tellement important de sortir pour voter. Les femmes aussi peuvent démontrer que les choses peuvent devenir mieux. Notre pays a besoin de renouvellement », a exhorté la candidate Simone Gbagbo, le 16 octobre, à Katiola.

« Si les populations de Katiola qui aiment le Mgc ne sortent pas pour me voter, c'est un autre candidat, d'un autre parti, qui sera voté », a-t-elle dit.

« Je pense que les femmes aussi, peuvent démontrer que dans ce pays-là, les choses peuvent changer positivement », a-t-elle indiqué.

L'ex-Première dame a confié sa candidature aux femmes du Hambol comme à Bouaké, la veille. Entre foi et conviction, c'est chaque fois l'expression d'une union réussie entre la candidate et ses supporters.