Cote d'Ivoire: Ordre des architectes - La mutuelle mise sur la santé pour le développement du pays

L'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (OACI), à travers sa Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire (MACI), a organisé récemment dans ses locaux de Cocody, à Abidjan, une opération de bilan de santé à l'intention des architectes. Cette initiative vise à lutter contre certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et bien d'autres affections liées au mode de vie.

Selon Djima Karamoko, président de la MACI, l'objectif de cette opération est de permettre aux membres de la profession de mieux connaître leur état de santé et d'adopter des habitudes de vie saines. « Cette activité vise à sensibiliser nos membres sur l'importance du suivi médical, à prodiguer des conseils nutritionnels et à donner des orientations pour la prévention des risques. C'est notre première opération de bilan de santé destinée à la fois aux architectes et au personnel de l'école. Le but est que chacun connaisse son état pour mieux exercer », a-t-il expliqué.

Pour sa part, Francis Sossah, membre de l'Ordre, a salué cette initiative qu'il juge « innovante et bénéfique » pour le bien-être des acteurs du secteur. « La prise en compte de la santé des architectes est primordiale. C'est une action à féliciter », a-t-il affirmé.

Dans le même esprit, Mme Akré Akrebié Diane a exprimé sa satisfaction envers la mutuelle qui, selon elle, « met l'humain au coeur de ses activités pour assurer l'épanouissement de ses membres et contribuer à un développement durable du pays à travers un cadre bâti de qualité ».

Créée en 2013, la Mutuelle des architectes de Côte d'Ivoire (MACI) a pour mission de soutenir et d'assister les membres de la profession, notamment dans les domaines de la santé, de la solidarité et du bien-être social.