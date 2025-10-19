Sénégal: Bassirou Diomaye Faye salue la résilience rwandaise et appelle à une coopération renforcée

18 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Gora DIOP

En visite officielle au Rwanda, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a livré un discours empreint de respect, d'admiration et de vision panafricaine. Accueilli chaleureusement par son homologue Paul Kagame, le chef de l'État sénégalais a exprimé sa gratitude et sa volonté de donner un nouvel élan aux relations entre Dakar et Kigali.

Dès les premiers mots de son intervention, le président Faye a tenu à remercier son hôte pour « l'accueil chaleureux et toutes les marques d'attention » réservées à sa délégation. Il a expliqué que cette visite, qu'il souhaitait effectuer « depuis [son] accession à la tête du Sénégal », avait pour but de « renouveler les relations d'amitié fraternelle que nos deux pays ont toujours entretenues ».

Le président sénégalais a ensuite salué la trajectoire exceptionnelle du Rwanda sous la conduite de Paul Kagame. « Je voudrais à nouveau saluer votre leadership et vos efforts considérables qui ont permis de faire passer le Rwanda, en l'espace de 25 ans, d'un pays dévasté à l'une des success stories en Afrique », a-t-il déclaré, avant de rendre hommage « à la mémoire de toutes les victimes du génocide des Tutsi » et de se dire « admiratif et respectueux de l'extraordinaire résilience du peuple rwandais ».

Sur le plan bilatéral, Bassirou Diomaye Faye a souligné la qualité des liens politiques et diplomatiques entre les deux nations, « fondés sur une vision commune du développement, de la paix et de la solidarité sur le continent africain ». Toutefois, il a reconnu que « les relations économiques et commerciales ne sont pas à la hauteur des liens politiques », plaidant pour une coopération plus dynamique et équilibrée.

Pour y remédier, le président sénégalais a proposé « l'organisation d'une grande commission mixte de coopération entre nos deux pays » afin d'identifier de nouvelles perspectives dans des secteurs stratégiques tels que « l'agriculture, l'éducation, la santé, l'économie numérique, le transport aérien, la pisciculture, l'aménagement urbain, la culture et le sport ».

Enfin, Bassirou Diomaye Faye a rappelé la convergence de vues entre Dakar et Kigali sur les grands défis du continent : « Nous partageons une même vision du développement, de la souveraineté et de la dignité africaine ».

Ce déplacement à Kigali, marqué par le recueillement du président Faye au Mémorial du Génocide, témoigne d'une volonté claire : celle de bâtir un partenariat africain fort, basé sur la confiance, la solidarité et le progrès partagé.

