Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 octobre 2025

revue de presse

Mondial U20 : Le Maroc vise l’exploit contre l’Argentine

Les regards des amateurs de football, au Maroc et ailleurs seront tournes, dimanche 19 octobre, vers le stade national Julio Martínez Prádanos de Santiago (Chili), qui abritera la finale de la Coupe du monde U20, où les Lionceaux de l’Atlas défieront l’Argentine. . Une rencontre d’exception qui confirme l’ascension irrésistible du football marocain et l’ambition d’une génération déterminée et décidée à décrocher le premier titre mondial de l’histoire du Royaume.

Les jeunes marocains ont signé lors de cette compétition mondiale un parcours remarquable, jalonné d’exploits retentissants et d’une résilience à toute épreuve.

Les protégés de Mohammed Ouahbi, vice-champions d’Afrique en titre, ont battu en demi-finale la sélection française aux tirs au but (5-4) à l’issue d’un match nul (1-1) lors du temps réglementaire et des prolongations. La sélection argentine s’est qualifiée en battant la sélection colombienne (1-0). (Source Apanews)

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Angola : Le président João Lourenço annonce la création de l’Agence spatiale

L’Angola se lance dans la conquête spatiale. Le président João Lourenço a annoncé la création de l’Agence spatiale angolaise, une étape clé pour renforcer l’indépendance technologique du pays et mieux exploiter les données satellitaires. Cette nouvelle structure s’inscrit dans la dynamique du Programme spatial national, alors que le satellite ANGOSAT‑2, lancé en 2023, connecte déjà plus de 150 zones rurales dans 16 provinces à travers le projet Connecta Angola.

Avec la création de cette agence spatiale, l’Angola ambitionne désormais de passer d’un simple utilisateur à un véritable producteur de technologies spatiales. Avec ANGOSAT‑2, une infrastructure de contrôle au sol, et plus de 300 professionnels déjà formés, le pays dispose des fondations nécessaires pour développer une industrie spatiale nationale dans un contexte où le secteur des télécommunications a dépassé 25 millions d’abonnés mobiles en 2024. (Source Africa 24)

Soudan du Sud : Vers un désarmement total des enfants soldats

Selon la mission des Nations unies au Sud-Soudan (UNMISS), certains enfants viennent d'être libérés des Forces de défense du peuple du Sud-Soudan (SSPDF), ce qui témoigne des efforts déployés par le pays pour mettre fin au recrutement d'enfants.

Pour symboliser cette transition profonde et l’opportunité d’une nouvelle vie pour ces enfants, une cérémonie officielle a été organisée à Yambio.

« Le SSPDF n'autorisera pas le recrutement d'enfants dans l'armée. Si un enfant montre de l'intérêt, nous le guiderons plutôt vers l'éducation. J'invite les institutions à soutenir pleinement ces enfants, afin qu'ils ne retournent pas dans les casernes », a déclaré Brigade Akech Maker, Commandant de la Brigade 16, Yambio, Equatoria occidental, Forces de défense du peuple du Sud-Soudan (SSPDF). (Source Africanews)

L’Afrique subsaharienne, cœur battant de la démographie mondiale à l’horizon 2050

D’ici 2050, l’Afrique subsaharienne comptera près de 2,1 milliards d’habitants, contre 1,27 milliard aujourd’hui. Selon le dernier rapport World Population Prospects 2024 des Nations unies, la région sera à l’origine de plus de la moitié de la croissance démographique mondiale d’ici le milieu du siècle. Derrière ces chiffres vertigineux, se joue le destin d’un continent jeune, bouillonnant, et face à d’immenses défis économiques, sociaux et environnementaux.

Les données des Nations unies sont sans appel : l’Afrique subsaharienne devrait connaître une hausse de 66 % de sa population d’ici 2050. En 2025, la population africaine est estimée à 1,55 milliard d’habitants, dont environ 1,27 milliard en Afrique subsaharienne.

En 2050, le total africain atteindrait 2,47 milliards, dont près de 2,1 milliards au sud du Sahara. (Source Afrik.com)

Déforestation, durabilité : Le Togo s’exprime au sommet mondial du café

Le 140ᵉ Conseil de l’Organisation Internationale du Café (OIC) s’est déroulé du 13 au 17 octobre à San Pedro Sula (Honduras). Cette rencontre ouverte par la présidente du Honduras, Iris Xiomara Castro Sarmiento, a rassemblé des délégations officielles, acteurs privés et partenaires techniques autour des principaux défis de la filière.

Le Togo était représenté par Enselme Gouthon, secrétaire général du Comité de Coordination pour les Filières Café et Cacao (CCFCC).

Les participants ont évoqué la mise en œuvre du ‘Règlement Zéro Déforestation’ de l’Union Européenne. Ils ont insisté sur la nécessité d’une application inclusive de ce dispositif dont la mise en oeuvre pourrait être reportée d’un an pour permettre une meilleure préparation des pays producteurs. (Source Togonews)

Ouagadougou : La Police municipale invite au respect de la loi portant interdiction de fumer dans les lieux publics

Le Gouvernement a adopté le 16 avril 2025 le décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics clos ou ouverts ainsi que dans les transports en commun. Ce décret vient en application de la loi 23/94/ADP portant code de santé publique, mais aussi de la loi n 40-2010/AN portant lutte contre le tabac au Burkina Faso.

L’entrée en vigueur du décret était fixée à ce jour 17 octobre 2025. L’Opération a été menée dans les arrondissements 1, 2, 6,7 et 8 de la Commune de Ouagadougou.

Au cours de l’opération 27 établissements recevant le public dont 18 débits de boissons et 09 restaurants ont été visités. Plusieurs contrevenants ont été verbalisés conformément aux dispositions du décret précité. (Source Sidwaya)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Le gouvernement interdit les manifestations

Le gouvernement ivoirien serre la vis concernant les rassemblements politiques, à huit jours de la présidentielle : les meetings et manifestations sont désormais interdits pour deux mois, sauf ceux des candidats en lice pour le scrutin. Une mesure qui concerne notamment les deux plus grands partis d’opposition.

Le climat politique est tendu dans le pays à l’approche de l’élection du 25 octobre. Début octobre, les autorités ivoiriennes avaient interdit les manifestations remettant en cause la décision du Conseil constitutionnel, s’appuyant sur un article de la Constitution. Vendredi 17 octobre, les ministères de l’Intérieur et de la Défense ont pris un arrêté qui élargit cette interdiction à toute manifestation ou meeting « des partis ou groupements politiques », à l’exception de ceux qui sont qualifiés pour le scrutin. Les contrevenants « sont passibles de poursuites judiciaires », précisent les autorités. (Source Jeune Afrique)

Madagascar : Les défis et urgences qui attendent le colonel Michael Randrianirina

Accès à l’eau et à l’électricité, lutte contre la corruption, meilleures perspectives pour la jeunesse... Les défis et urgences qui attendent le nouveau président malgache Michael Randrianirina sont immenses au lendemain de son investiture. Et les attentes de la population sont très grandes. Le nouveau chef de l’État devra avancer sous l'œil attentif de la Gen Z.

Après l'État de grâce et la liesse populaire dans les rues d’Antananarivo, Michael Randrianirina va devoir s’attaquer aux problèmes qui minent Madagascar. Presque tous les signaux sont au rouge. La Banque mondiale note que 64% de la population n’a pas du tout accès à l’électricité. Dans les centres urbains, les infrastructures énergétiques vieillissantes et insuffisantes ne peuvent répondre à tous les besoins. (Source RFI)

Rentrée judiciaire 2025-2026 de la Cour constitutionnelle sur fond de débat sur ses compétences

La rentrée judiciaire 2025-2026 de la Cour constitutionnelle s’est tenue ce samedi 18 octobre au Palais du peuple, à Kinshasa, dans une audience solennelle publique marquée par la présence du Président de la République et de plusieurs hautes autorités du pays. L’événement, censé marquer le début de l’année judiciaire, s’est transformé en tribune de réflexion sur le rôle et les limites du juge constitutionnel.

Au cœur des échanges : la question de l’extension des compétences de la Cour constitutionnelle et la nécessité d’une réforme législative pour combler les vides juridiques.

Le bâtonnier national Michel Shebele a ouvert le débat en plaidant pour l’organisation d’une rentrée judiciaire unique, au lieu des trois cérémonies actuelles. Il a jugé excessif le déplacement du chef de l’État pour des événements similaires, et a proposé une fusion des discours des juridictions supérieures sous l’égide de la Cour constitutionnelle. (Source Radio Okapi)

Djibouti : Trente ans après, le mystère Borrel face au mur du secret-défense

Trente ans se sont écoulés depuis la mort du juge Bernard Borrel, retrouvé calciné le 18 octobre 1995 dans un ravin à 80 km de Djibouti-ville. Trois décennies plus tard, l’affaire demeure une plaie ouverte pour la justice française et un sujet hautement sensible entre Paris et Djibouti. Malgré les avancées judiciaires, les zones d’ombre persistent, entre hypothèse d’assassinat politique, enjeux stratégiques et verrou du secret-défense.

Pendant plus de dix ans, la version officielle a évoqué un suicide du magistrat coopérant, alors âgé de 40 ans. Une thèse commode pour Paris comme pour Djibouti, deux États soucieux de ménager leurs relations bilatérales. Mais en 2007, un communiqué du procureur de Paris renverse la perspective : il s’agirait bien d’un acte criminel.

Dix ans plus tard, une nouvelle expertise médico-légale vient confirmer les soupçons : les fractures du crâne et de l’avant-bras de Borrel ne sont pas d’origine thermique. Le juge aurait été frappé avant d’être brûlé. (Source Agmafrica)