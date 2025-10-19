Sénégal: Tivaouane - Plus de 500 femmes dépistées du cancer du col et du sein

Dans le cadre de la lutte contre le cancer du col de l'utérus et du sein, en ce mois d'Octobre rose, l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, en partenariat avec la coordonnatrice du PUMA et la Ligue sénégalaise contre le cancer (LISCA), a dépisté gratuitement plus de 500 femmes du département de Tivaouane, ce samedi 18 octobre.

Plus de 500 femmes du département de Tivaouane ont été dépistées gratuitement du cancer du col et du sein à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, ce samedi 18 octobre 2025, dans le cadre du mois d'Octobre rose, dédié à la sensibilisation et au dépistage de la maladie. Une journée de dépistage placée sous le marrainage de la coordonnatrice du Programme d'urgence pour l'amélioration des axes et territoires frontaliers (PUMA), Ndèye Marème Samb, et de l'honorable députée Grassé Faye.

Pour assurer la prise en charge et le suivi d'éventuels cas, la marraine, en collaboration avec l'hôpital, a noué un partenariat avec la Ligue sénégalaise contre le cancer, qui est, à l'en croire, la seule structure apte à assurer le dépistage, le traitement et le suivi des malades jusqu'à guérison. C'est pour cela qu'elle a invité les bonnes volontés à appuyer la LISCA afin de lui faciliter sa mission. L'occasion a aussi été saisie pour sensibiliser les populations à faire vacciner les filles de 9 à 14 ans contre le virus qui cause le cancer du col.

Selon Ndèye Marème Samb, cette action est une manière pour elle de participer à ce mois de sensibilisation et de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein aux côtés des femmes du département de Tivaouane, son terroir. C'est aussi une façon pour elle d'appuyer les actions publiques de l'État du Sénégal, impulsées par le Président de la République et coordonnées par son Premier ministre. La marraine a également remercié le ministre de la Santé et de l'Action sociale, qui a accédé à sa demande en offrant à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh une mammographie, il y a huit mois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

D'ailleurs, a-t-elle expliqué, c'est grâce à cette mammographie que le dépistage de cette année a pu se tenir à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane. Pour la coordonnatrice du PUMA, octobre n'est qu'un prétexte, et c'est pour cela qu'elle a invité les populations à se faire dépister même après ce mois de sensibilisation, pour une prise en charge précoce de la maladie.

Le chef du service administratif et financier de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, El Hadji Malick Mbengue, a magnifié, au nom du directeur, Dr Yoro Diagne, l'accompagnement de la marraine de la journée qui, en plus de cette journée de dépistage gratuite, a permis à l'hôpital de pouvoir dépister le cancer du col de l'utérus, à travers son plaidoyer qui leur a permis de disposer d'une mammographie. C'est pourquoi il a demandé aux populations de Tivaouane de se rapprocher de la structure de santé pour se faire dépister au-delà du mois d'octobre. Il s'est également réjoui des actions de l'honorable députée Grassé Faye pour soutenir l'hôpital.

Le chef du service administratif et financier de l'hôpital a magnifié la forte mobilisation des femmes notée durant cette journée de dépistage, grâce à l'engagement des responsables du parti Pastef et de la jeunesse patriotique de Tivaouane, surtout dans le domaine de la mobilisation, de la sensibilisation et de la communication.