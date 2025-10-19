Ile Maurice: Roshi Bhadain - « DPM p fer lopozision dan gouvernman »

En toute ironie, Roshi Bhadain dit : « Pandan kanpagn elektoral inn dir pou koup pri elektrisite... ek aster, pe koup elektrisite mem. »

La crise énergétique était l'un des points les plus commentés le samedi 18 octobre lors de la conférence de presse du Reform Party. Le leader Roshi Bhadain et les deux autres intervenants, Ryad Subratty et Bashir Jahangeer, n'ont pas mâché leurs mots. Selon eux, le pays et son peuple souffrent : risque de délestages, le coût de la vie grimpant - avec notamment l'inflation du prix d'un dhall puri, des coupures d'eau, et aussi des crises au sein d'institutions stratégiques comme la Banque de Maurice. Pour Bhadain, tout cela reflète « l'incompétence et la corruption » qui minent la gestion publique.

Bhadain a rappelé que le but de cette conférence était d'informer les Mauriciens de la véritable raison pour laquelle ils souffrent au quotidien : une mauvaise gestion des institutions mais surtout une alliance du changement qui peine à s'accorder.

Le leader s'est ensuite prononcé sur plusieurs affaires qui secouent le pays. L'affaire Jet Prime, et le manque d'autorisation pour l'atterrissage d'un jet transportant des officiels malgaches, respire selon lui « le complot ». Il a critiqué la posture paradoxale du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger. « DPM p fer lopozision dan gouvernman, mais même cela sans révéler toute la verité », dit-il en commentant la conférence de presse de ce dernier qui parlait d'un certain gala dinner qui regroupait les acteurs de l'affaire « jet privé ». Pareil pour l'affaire Sanspeur-Sithanen à la Banque centrale, un scandale qui révèle, à ses yeux, un profond dysfonctionnement entre les deux parties de l'alliance du changement.

Sur le plan énergétique, Bashir Jahangeer a dénoncé un réseau peu fiable et plaidé pour le développement de solutions durables, notamment l'accélération de l'énergie renouvelable, objectif que le gouvernement aurait freiné malgré l'engagement pris d'atteindre 60 % d'énergie renouvelable d'ici 2030. Quant à Ryad Subratty, il a mis l'accent sur le coût de la vie, soulignant la pression que subissent les familles mauriciennes face à l'augmentation des prix des denrées de première nécessité.

Lors de la session de questions-réponses, Roshi Bhadain a insisté sur le risque de colère populaire si la situation énergétique ne s'améliore pas. Illustrant ses propos par un exemple saisissant, il a évoqué le match Liverpool-Manchester United prévu demain : une simple coupure de courant pendant la rencontre pourrait, selon lui, provoquer une réaction comparable des mauriciens à celle de jeunes à travers le monde, notamment à Madagascar ou au Népal, où la jeunesse s'est déjà mobilisée contre des dysfonctionnements similaires. Il a souligné que cette « rébellion de la Gen Z » n'était pas qu'une hypothèse rappelant que le mécontentement ne se limite pas aux électeurs traditionnels et que les réseaux sociaux amplifient désormais chaque frustration.

Bhadain a également clarifié les rumeurs de collaboration avec le MSM. « MSM pe avoy minis pou kokin dan sipermarse. Nou pa pe travay avek zot », confie-t-il. La conférence s'est conclue par un appel à la mobilisation et à la réforme politique. « Nous voulons créer des affaires pour le pays, nouvelles, soutenables, dans le temps, vivantes. »Entre ironie, critiques acerbes et propositions de réformes, le Reform Party a clairement mis en garde contre la poursuite d'un système qu'il juge défaillant, tout en appelant les Mauriciens à prendre conscience de la situation et à soutenir le changement politique.