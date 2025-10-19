Ile Maurice: Rajesh Bhagwan - «L'économie du jetable et du gaspillage n'est plus soutenable»

«Adopter une approche circulaire n'est plus un choix, mais une nécessité. Surtout pour nous, petits États insulaires en développement, qui dépendons du monde extérieur pour notre approvisionnement en carburant, en denrées alimentaires et en matières premières.»

Tel était le message clé délivré par le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, Rajesh Bhagwan, lors de la cérémonie officielle de lancement du Programme d'appui de l'Union européenne (UE) à la transition vers l'économie circulaire à Maurice et à Rodrigues, le jeudi 16 octobre, à Ébène.

La Roadmap and Action Plan for a Circular Economy in the Republic of Mauritius, élaboré en étroite collaboration avec l'UE et le Programme des Nations unies pour l'environnement, Afrique, sert d'outil pour faciliter l'intégration des principes de l'économie circulaire dans les cinq domaines prioritaires identifiés, à savoir : le secteur agroalimentaire ; la construction et l'immobilier ; les biens de consommation ; la mobilité et la logistique ; et la gestion des déchets. Avec un soutien financier de Rs 175 millions de l'UE et un cadre stratégique englobant les secteurs économiques clés, cette initiative vise non seulement à promouvoir la gestion environnementale, mais aussi à promouvoir la résilience et l'efficacité économiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Expertise France, filiale de l'Agence française de développement et désignée comme équipe de consultants, accompagnera le gouvernement dans la mise en oeuvre d'une série de projets de la feuille de route, notamment l'élaboration d'un cadre législatif dédié à l'économie circulaire et la mise en place d'une stratégie de communication, visant à induire les changements de comportement et d'attitude indispensables pour promouvoir l'économie circulaire. L'assistance technique contribuera également au renforcement des capacités, à la formulation de politiques et de réglementations adaptées à l'intégration de la circularité ainsi qu'à l'élaboration d'un cadre adapté pour encourager l'utilisation de matières premières secondaires dans l'un des secteurs prioritaires, à savoir le secteur de la construction et de l'immobilier.

Pour le ministre Bhagwan, «l'économie du jetable, l'économie du gaspillage n'est plus soutenable». Il a déclaré que les Nationally Determined Contributions 3.0, approuvées par le Conseil des ministres et soumise à l'Organisation des Nations unies, le 29 septembre, visent à détourner 30 % des déchets de Mare-Chicose d'ici 2030 et 50 % d'ici 2035 grâce à des mesures d'économie circulaire.

Cette initiative comprend la mise en oeuvre de la Responsabilité élargie des producteurs pour les fabricants et les importateurs, en mettant l'accent sur la gestion post-consommation des contenants en plastique et des déchets électroniques. Un changement de culture citoyenne est nécessaire, selon le ministre, favorisant une consommation réduite et une réutilisation accrue. «L'économie circulaire doit privilégier l'unité, l'équité et l'inclusion en veillant à ce que la transition écologique soit en phase avec les valeurs sociales. En s'attaquant aux inégalités parallèlement aux efforts de recyclage, l'économie peut servir efficacement les citoyens et la société», a encore souligné Rajesh Bhagwan.

La collaboration du secteur privé, à travers Business Mauritius, a aussi été saluée. Amandine de Rosnay, Head of Sustainability and Inclusive Growth chez Business Mauritius a soutenu que la transition avait déjà commencé. «Les entreprises commerciales repensent leurs emballages, réutilisent les matériaux et font preuve de créativité. Mais nous intégrons ici ces efforts dans une stratégie nationale avec des objectifs clairs, un accès au financement et un environnement réglementaire qui encourage l'innovation.» Jérémie Pellet, Chief Executive Officer d'Expertise France, et Oskar Benedikt,ambassadeur de l'UE, ont eux aussi parlé de cette étape importante pour Maurice et ont exprimé tout leur soutien au gouvernement pour la réalisation du projet.

Le projet «greening of the public sector» bientôt lancé

Le projet Greening of the Public Sector, mené par le ministère de l'Environnement et développé avec le soutien de l'Union européenne, sera lancé prochainement. Il prévoit une charte verte et un plan d'action visant à améliorer l'efficacité des ressources et la durabilité des procédures du secteur public. Les marchés publics, la consommation d'énergie, la mobilité, les bâtiments et la numérisation comptent parmi les principaux leviers mobilisés pour rendre le secteur public plus efficace et exemplaire.