Ile Maurice: Les syndicats saluent la publication du rapport du PRB en décembre

Faire le point sur plusieurs enjeux cruciaux touchant la fonction publique. Tel était l'objectif de la conférence de presse tenue par la All Worker Trade Unions Federation, jeudi.

Cet événement, qui a eu lieu au bureau de la Government Services Employees Association (GSEA), à la Sterling Tower à Port-Louis, a rassemblé plusieurs représentants syndicaux et membres du secteur public.

La publication du rapport du Pay Research Bureau (PRB), prévue en décembre 2025 et effective dès janvier 2026, a été saluée. La fédération a exprimé sa gratitude pour cette annonce, tout en réitérant sa demande que ce rapport soit appliqué rétroactivement à partir de janvier 2025. Elle a insisté sur l'importance d'intégrer la question de la revalorisation salariale dans ce processus, afin de compenser le retard accumulé dans l'ajustement des rémunérations des fonctionnaires.

Mais la fédération souhaite aussi que la révision salariale soit intégrée dans le cadre du projet de loi sur la fonction publique, tout en exprimant sa volonté d'un dialogue constructif avec le gouvernement. Elle espère que la nouvelle législation renforcera la sécurité des fonctionnaires tout en leur permettant d'accéder à de meilleures conditions de travail.

Toujours sur les conditions de travail, l'amélioration de celles-ci dans le secteur de l'agriculture a été saluée. La fédération a exprimé sa satisfaction quant à la réponse positive du ministère de l'Agro-industrie concernant la réintroduction du système de tâches (task work), un dispositif essentiel pour une meilleure gestion des ressources humaines.

En revanche, la fédération a fait part de ses préoccupations quant à une pénurie de personnel dans plusieurs ministères, en particulier dans celui de la santé. Des cas d'heures supplémentaires en retard de paiement, de lettres d'affectation non distribuées et d'indemnités non versées ont été évoqués.

La fédération a aussi attiré l'attention sur le manque de personnel dans l'administration de certains ministères, ce qui nuit à la qualité du service public. Elle a lancé un appel au ministère de la Santé pour accélérer le recrutement de personnel, tout en plaidant pour un recrutement massif pour faire face à la crise. Du reste, Raj Coonjah, trésorier de la GSEA, a insisté sur la nécessité de renforcer le personnel dans le secteur de la santé, notamment chez les infirmiers et les médecins. Il a lancé un appel au ministère pour accélérer ces embauches et garantir un service de qualité.

Un autre sujet d'inquiétude a trait à l'électricité. Pour la fédération, il est temps de renforcer les moyens pour améliorer la production et l'efficacité énergétique, afin de répondre aux défis du pays. Dans le même souffle, elle a souligné l'urgence de mettre en place des mesures pour accroître la productivité dans le secteur de l'électricité, mais également ailleurs.

Outre l'électricité, le secteur éducatif a aussi mobilisé l'attention. Sur le front de la discipline et des comportements des élèves, la fédération a proposé des stratégies visant à renforcer l'ordre et à lutter contre l'indiscipline dans les écoles. Gheerishsing Gopaul, secrétaire de la GSEA, a insisté sur l'importance de renforcer le partenariat avec les parents et d'impliquer davantage les Parent Teacher Associations. Il a fait ressortir que la qualité de l'environnement scolaire doit être améliorée pour favoriser l'apprentissage et réduire l'indiscipline.

Prakash Baluckram, président de la GSEA, a, de son côté, rappelé que la fédération regroupe près de 12 000 fonctionnaires, représentant une force considérable dans le secteur public. Il a insisté sur l'importance d'un mouvement syndical uni, capable de défendre les intérêts des travailleurs dans un contexte où les enjeux sont de plus en plus complexes. La fédération, selon lui, doit continuer à oeuvrer pour la justice sociale et l'amélioration des conditions de travail.