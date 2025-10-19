Sénégal: Vers une sécurité renforcée et une 'souveraineté totale' des données de l'état civil

Dakar — Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil (ANEC), Matar Ndao, a réaffirmé vendredi la volonté de son institution d'assurer une meilleure accessibilité, une sécurité renforcée et une souveraineté totale des données de l'état civil au Sénégal, dans le cadre du vaste chantier de digitalisation en cours.

"Nous tendons vers la souveraineté numérique, car toutes les données des citoyens sont désormais hébergées dans les data centers de l'État ", a-t-il déclaré lors de sa visite à l'Agence de presse sénégalaise où il a été reçu par LE directeur général, Momar Diong.

Le directeur général de l'ANEC était en compagnie de son chargé des affaires juridiques, Mamadou Konté et de son responsable en charge de la formation et de la sensibilisation, Ibrahima Ethia.

M.Ndao a souligné que l'ANEC dispose de "trois serveurs sécurisés, dont deux fonctionnent en temps réel et un de secours, garantissant la sauvegarde permanente des registres d'état civil".

Le directeur général de l'Agence nationale de l'état civil a insisté sur l'importance de l'unicité du numéro d'état civil, qui permet d'éliminer les doublons et de renforcer la fiabilité des données.

"L'informatique vient corriger ce qui, jusque-là, rendait les registres vulnérables à la falsification et aux erreurs ", a-t-il assuré.

Il a annoncé la mise en place d'un système numérique permettant, à terme, à tout citoyen, y compris ceux de la diaspora, d'obtenir leurs actes d'état civil "depuis n'importe où, via un téléchargement sécurisé ".

"La délivrance à distance deviendra bientôt une réalité, dès l'adoption des lois encadrant les signatures électroniques ", a-t-il insisté.

Matar Ndao a par ailleurs déploré la précarité du statut des agents d'état civil, souvent "non formés, mal rémunérés et exposés à la corruption".

"Il est temps de valoriser ce corps essentiel à la vie administrative. Nous réfléchissons même à instaurer un serment professionnel pour ces agents, afin de garantir plus d'éthique et de rigueur ", a-t-il indiqué.

M. Ndao a, par ailleurs, annoncé le lancement prochain de la charte graphique de l'ANEC et la tenue de la Semaine nationale de l'état civil, prévue du 17 au 22 novembre, appelant les médias et les partenaires à accompagner ces initiatives visant à "faire de l'état civil un pilier de la souveraineté et de la gouvernance publique au Sénégal".