Sénégal: Kaolack réceptionne un escadron d'intervention, 'un maillon essentiel du dispositif de sécurité intérieure'

Kaolack — L'escadron de surveillance et d'intervention (ESI) de Kaolack réceptionné vendredi, constitue un maillon essentiel du dispositif national de sécurité intérieure pour contrôler les menaces liées à la sécurité, aux trafics et à l'ordre publique, a affirmé le ministre des Forces armées, le général de corps d'armée, Birame Diop.

"Avec sa position de carrefour qui fait de Kaolack une zone d'activités intenses marquées par d'importants mouvements de personnes et de marchandises mais également un espace sensible où les enjeux liés à la sécurité, aux trafics et à l'ordre public demeurent particulièrement présents, l'ESI constitue un maillon essentiel du dispositif national de sécurité intérieure pour contrôler ces menaces", a-t-il notamment dit.

Le ministre des Forces armées procédait à l'inauguration de la section de recherche et de l'escadron de surveillance et d'intervention de la Légion centre de la Gendarmerie nationale à Kaolack (centre).

"Cet escadron permet d'assurer une présence visible, dissuasive et réactive sur le terrain, de prévenir les troubles à l'ordre public et de renforcer la sécurité des populations", a-t-il souligné.

Concernant la section de recherche dont le ministre a également procédé à l'ouverture officielle, Birame Diop indique qu'elle exercera ses missions sur l'ensemble du ressort de compétence de la Cour d'appel de Kaolack, renforçant ainsi la présence judiciaire et la couverture sécuritaire dans cette partie du territoire national.

"Cette unité d'investigation permettra de mieux coordonner les enquêtes judiciaires complexes, de renforcer la lutte contre la criminalité organisée et d'apporter un soutien plus efficace aux autorités judiciaires dans leur mission de recherche de la vérité et de répression des infractions", a poursuivi le ministre.

Il a signalé que les missions confiées à cette unité sont des plus exigeantes : enquêtes sur la criminalité transnationale, les trafics de stupéfiants, les crimes de sang ou encore la cybercriminalité, entre autres.

"Sa mise en service traduit la volonté de la Gendarmerie nationale d'être partout présente, partout efficace et d'offrir aux citoyens la même qualité de sécurité quel que soit le lieu où ils se trouvent", a-t-il assuré.

Ces nouvelles infrastructures offrent aux personnels de la Gendarmerie un cadre de travail moderne, fonctionnel et sécurisé, adapté aux exigences opérationnelles actuelles, a déclaré le ministre.

Birame Diop a rappelé, par ailleurs, que la sécurité n'est pas seulement l'affaire des forces de défense et de sécurité, relevant qu'elle repose sur un "partenariat fort entre l'Etat, les élus locaux et les populations".