Sénégal: Saly - Un groupe scolaire accueillant des élèves en situation de handicap, réceptionne une salle informatique

Mbour — Le groupe scolaire "Ensemble Demain" basée dans la ville de Saly (ouest), un établissement accueillant en majorité des apprenants vivant avec un handicap, a réceptionné une nouvelle salle informatique équipée par l'institution bancaire Ecobank Sénégal.

La réception de cette salle informatique est organisée dans le cadre d'une journée dénommée "Ecobank Day dont le but est de promouvoir le développement du numérique.

"Nous avons offert ce lot de machines afin d'équiper une salle informatique de manière globale et permettre aux élèves de pouvoir évoluer sur le plan informatique et de participer au développement du numérique", a dit Sékou Yaya Ndiaye, directeur de la Banque transactionnelle à Ecobank Sénégal.

"L'idée, en réalité, c'est de permettre aux élèves [...], de pouvoir bénéficier d'outils qui leur permettront d'évoluer dans le cadre de la digitalisation", a-t-il ajouté.

Créé par une personne malvoyante, le groupe scolaire "Ensemble Demain" accueille, pour la plupart, des enfants en situation de handicap visuel ou auditif. L'établissement compte plus de 200 élèves de la petite section jusqu'au collège.

"Aujourd'hui avec le numérique, nous avons des autoroutes qui sont totalement ouvertes et nous aimerions que ces élèves-là puissent en profiter dès le bas âge, afin d'être au même niveau que tous les élèves de même âge", a poursuivi Sekou Yaya Ndiaye.

Aliou Deh, le directeur de groupe scolaire "Ensemble Demain" a pour sa part magnifié cet appui, qui selon lui, contribuera à l'inclusion numérique des élèves.

M. Deh a saisi cette tribune pour plaider pour une éducation inclusive au bénéfice des jeunes vivant avec un handicap.