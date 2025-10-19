Sénégal: Kédougou - La première phase du programme 'Sur la Piste du Caméléon' clôturée

Kédougou — L'Association française Tétraktys a clôturé la première phase de son programme "Sur la Piste du Caméléon", un projet destiné à créer un itinéraire culturel majeur dans la région de Kédougou, afin de valoriser les territoires et le patrimoine des communautés locales, a constaté l'APS.

Ce programme de développement rural est mis en oeuvre par un consortium d'associations françaises et sénégalaises, notamment Tétraktys, Aide Médicale et Développement, l'Association des Minorités Ethniques (AME), Énergies Sans Frontières et Hydraulique Sans Frontières, a précisé la chargée des programmes de Tétraktys, Mathilde Popineau.

"Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour marquer les trois premières années sur la Piste du Caméléon. Cet itinéraire met en lumière la richesse et la singularité des territoires concernés tout en favorisant les échanges et les interactions entre les différentes communautés", a-t-elle déclaré.

Mme Popineau s'exprimait en marge du lancement officiel de la 7e édition du Festival des Minorités Ethniques, tenu au terrain Diadié Ba de Kédougou.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La cérémonie officielle a enregistré la présence du président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow, du président de l'AME, Thomas Mané, ainsi que de la première vice-présidente du département français de l'Isère, Mme Sandrine Grand.

La responsable de Tétraktys a félicité l'AME pour la mise en oeuvre du programme, saluant une initiative visant à améliorer les conditions de vie des populations du Sénégal oriental, tout en préservant leur patrimoine et en assurant la transmission du savoir aux générations futures.

Selon elle, l'itinéraire culturel s'étend sur 355 kilomètres le long de l'axe transfrontalier entre le Sénégal et la Guinée.

Elle a souligné que la dimension internationale de cette édition du festival s'inscrit pleinement dans la perspective d'intégrer à l'avenir la valorisation du territoire guinéen, afin de renforcer les liens et les échanges culturels entre les deux pays.

Mme Popineau a indiqué que Tétraktys et l'AME ont mené des actions concrètes ayant eu un impact positif sur plusieurs communautés du Pays Bassari.

"Vingt-quatre personnes ont été formées pour devenir des ambassadrices du territoire, chargées de promouvoir les expressions culturelles locales et d'en assurer la transmission. Trente autres ont renforcé leurs compétences en matière de guidage et de balisage dans la Réserve naturelle communautaire de Dindéfélo, en lien avec les enjeux environnementaux", a-t-elle expliqué.

Elle a également évoqué la création de vingt-cinq nouvelles activités économiques dans les domaines de l'agroécologie, de la culture et du tourisme.

"Plus de vingt personnes ont été formées aux métiers de l'électricité, permettant à plus de 500 élèves de bénéficier d'établissements scolaires électrifiés.

"En outre, plus de 3 000 personnes ont désormais un meilleur accès aux soins de santé, avec plus de 100 formées aux gestes de premiers secours, tandis que 2 500 collégiens ont été sensibilisés à la préservation de l'environnement et de leur patrimoine", a-t-elle ajouté.

Un moment fort de rencontres culturelles et de solidarité internationale

La chargée de programme a salué la tenue du Festival des Minorités Ethniques, qualifié de "moment fort de rencontres culturelles et de solidarité internationale", célébrant les liens historiques et culturels entre les communautés du Sénégal et de la Guinée, notamment celles du Pays Bassari.

"Ce festival met en avant l'importance des échanges interculturels dans la construction de la cohésion sociale et la sauvegarde des patrimoines culturels au-delà des frontières", a-t-elle souligné.

Pour sa part, le président du conseil départemental de Kédougou, Mamadou Saliou Sow, a remercié le département français de l'Isère pour son soutien constant dans la mise en oeuvre des projets de coopération.

"Cette coopération dépasse le cadre du département de Kédougou pour s'étendre jusqu'à Salémata et à la République de Guinée, à travers le programme Sur la Piste du Caméléon, en partenariat avec l'Association des Minorités Ethniques pour la valorisation et la promotion des territoires culturels", a-t-il salué.

M. Sow a enfin félicité l'AME pour son engagement et son dynamisme au service du rayonnement culturel de Kédougou.