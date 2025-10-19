Afrique: Eliminatoires Mondial 2026 - Le pari gagnant de l'expertise africaine

Dakar — Sept des neuf sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026 sont dirigées par des entraîneurs locaux, une tendance forte qui reflète la montée en puissance de l'expertise technique du continent.

La Coupe du monde 2026 est prévue aux États-Unis, au Mexique et au Canada du 11 juin au 19 juillet dans un nouveau format à 48 équipes. Ces dernières seront réparties en 12 groupes de quatre, et un tour supplémentaire (16e de finale), lors de la première phase.

L'Afrique connait déjà ses neuf représentants à cette édition : Afrique du Sud, Algérie, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Maroc, Sénégal et Tunisie

Parmi eux, seuls l'Afrique du Sud dirigée par le Belge Hugo Broos, et l'Algérie coachée par le Croate Vladimir Petković ont fait appel à des techniciens étrangers. Les sept autres nations ont opté pour des entraîneurs nationaux.

Sénégal : Pape Thiaw, dans la continuité des entraîneurs locaux

Le Sénégal a toujours fait confiance à l'expertise locale dans le choix du sélectionneur de l'équipe nationale de football. Sur les 24 qui ont déjà dirigé la sélection, 15 sont des techniciens originaires du pays.

Depuis le départ du Français Alain Giresse en 2015, deux entraîneurs sénégalais se sont succédés à la tête des Lions, Aliou Cissé (2015-2024) et Pape Bouna Thiaw, actuel entraîneur depuis décembre 2024.

Comme aux éditions de 2018 (Russie) et 2022 (Qatar), le Sénégal ira à sa quatrième Coupe du monde grâce à un coach originaire du pays.

Le 4 octobre 2024, Pape Bouna Thiaw est nommé coach par intérim pour diriger les Lions du Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025, après la décision du ministère des Sports de ne pas approuver le renouvellement pour un an du contrat du sélectionneur Aliou Cissé.

Après un intérim d'un mois et neuf jours après, il est devenu, à 43 ans, le 25e entraîneur de l'équipe nationale du Sénégal de football, le 16e technicien local du Sénégal.

Adepte du jeu offensif basé sur des attaques rapides dès la récupération du ballon, Pape Thiaw se base sur une maitrise du milieu de terrain et sur une grosse capacité à adapter son plan de jeu en fonction des matchs et de l'adversaire pour améliorer les performances de l'équipe nationale.

Sous sa direction, le Sénégal s'est qualifié à la CAN 2025 et au Mondial 2026.

Pape Thiaw a aussi dirigé l'équipe nationale locale du Sénégal, avec qui il a remporté le Championnat d'Afrique des nations 2023 en Algérie, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux.

Un palmarès élogieux qui illustre parfaitement le savoir-faire et la montée en puissance de l'expertise locale dans le football africain.

Côte d'Ivoire : Émerse Faé, la révélation

Propulsé sélectionneur intérimaire durant la CAN 2024 à la suite de la démission de Jean-Louis Gasset, Émerse Faé, 40 ans, a conduit la Côte d'Ivoire à un sacre continental à domicile. Ce succès l'a naturellement confirmé dans ses fonctions, qu'il poursuit avec brio en qualifiant les Éléphants pour la Coupe du monde 2026 et la CAN 2025.

Maroc : Walid Regragui, continuité et ambition

Architecte de l'historique place en demi-finale d'une coupe du monde pour le Maroc au Qatar en 2022, Walid Regragui poursuit sur sa lancée. Il a de nouveau qualifié les Lions de l'Atlas pour la Coupe du monde 2026, dans un contexte de dynamisme du football marocain, marqué notamment par des victoires au CHAN 2025 et à la CAN U17, toutes remportées avec des entraîneurs locaux.

La sélection U 20 dirigée par un technicien Belgo-marocain s'est qualifiée en finale du Mondial de la catégorie prévue, dimanche, contre l'Argentine, en Chili.

Otto Addo relance les Black Stars sur la scène mondiale

Ancien international ghanéen, Otto Addo est aux commandes de la sélection ghanéenne depuis 2022. Malgré l'échec en qualifications pour la CAN 2025, Addo, 50 ans, a su redonner confiance à la sélection nationale qui a décroché sa cinquième qualification à la Coupe du monde.

Tunisie : Sami Trabelsi, un retour gagnant

Ancien international tunisien (1994-2001), Sami Trabelsi a repris les rênes des Aigles de Carthage en février 2025. Il avait déjà dirigé la sélection entre 2011 et 2013.

En quelques mois, l'ancien joueur du Sfax railway sport (Tunisie) a qualifié son pays au Mondial 2026. Les Tunisiens sont invaincus et n'ont encaissé le moindre but dans cette campagne. Ils iront aussi défendre leur couleur à la CAN 2025 au Maroc, un voisin maghrébin.

Cap-Vert : Bubista entre dans l'histoire

Natif de Boa Vista, une île du Cap-Vert, Pedro Leitão Brito, dit Bubista, est devenu le premier sélectionneur à qualifier le Cap-Vert pour une Coupe du monde.

En poste depuis 2020, il avait déjà conduit les Requins Bleus à deux participations à la CAN (2021-2023), atteignant les quarts de finale en 2023, en Côte d'Ivoire.

Égypte : Hossam Hassan sans faute

Légende du football égyptien, Hossam Hassan a succédé au Portugais Rui Vitória en février 2024. Il a qualifié les Pharaons pour la Coupe du monde sans concéder la moindre défaite. Il les conduira également à la CAN 2025, prévue au Maroc.