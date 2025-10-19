Sénégal: L'État ambitionne de faire du 'Visa de Localisation' le passeport du développement planifié (officiel)

Diamniadio — Le gouvernement du Sénégal ambitionne de faire du "Visa de Localisation" le passeport du développement planifié, le fil conducteur de la transformation territoriale et le symbole d'un État stratège, souverain et moderne, a déclaré Cheikh Ahmed Tidiane Faye, directeur de cabinet du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

"Notre ambition est claire : faire du Visa de Localisation le passeport du développement planifié, le fil conducteur de la transformation territoriale et le symbole d'un État stratège, souverain et moderne", a affirmé M. Faye?, jeudi, à Diamniadio, à l'ouverture de l'atelier national sur la réforme du dispositif.

Cette rencontre, a-t-il précisé, constitue une étape essentielle pour partager les résultats de l'évaluation initiale, renforcer la connaissance du mécanisme auprès des acteurs territoriaux et institutionnels, et recueillir les avis des parties prenantes en vue d'une réforme participative et consensuelle.

Mis en oeuvre dans le cadre du Plan national d'Aménagement et de Développement territorial (PNADT), déclinaison territoriale de l'Agenda national de transformation 2050, le Visa de Localisation est un instrument institué par la Loi d'orientation pour l'Aménagement et le Développement durable des Territoires (LOADT).

Il vise à assurer la conformité des projets d'aménagement, d'infrastructures et d'investissements productifs avec les orientations stratégiques de développement territorial.

Après deux années d'application, le gouvernement a jugé nécessaire d'évaluer son fonctionnement afin d'en renforcer l'efficacité et l'appropriation par l'ensemble des acteurs publics et privés.

Selon Cheikh Ahmed Tidiane Faye, cette rencontre marque une étape majeure dans la modernisation de la gouvernance territoriale, engagée sous l'impulsion du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et du Premier ministre, Ousmane Sonko, dans le cadre de la Vision Sénégal 2050.

"Le Visa de Localisation constitue un instrument de souveraineté territoriale, un outil de rationalisation de l'espace national et un levier de transparence administrative. Il traduit la volonté du gouvernement de replacer la planification spatiale et la cohérence territoriale au coeur des politiques publiques", conformément aux orientations du Plan quinquennal 2025-2029, a-t-il soutenu.

"Nous voulons un Sénégal où chaque mètre carré de terre répond à une logique d'aménagement, où chaque projet s'inscrit dans une vision partagée, et où chaque territoire devient un levier de prospérité collective", a ajouté M. faye.

Il a souligné que le Visa de Localisation demeure "le garant de la cohérence nationale", en ce qu'il protège les territoires contre l'occupation désordonnée, prévient les conflits fonciers et sécurise les emprises réservées à l'action publique.

"C'est un outil de planification et de prévention. Il protège l'État des surcoûts inutiles, les collectivités de la désorganisation, et les investisseurs de l'incertitude foncière et administrative", a-t-il insisté.

Pour le directeur de cabinet, "réformer le Visa de Localisation, c'est passer d'un aménagement réactif à un aménagement anticipatif et intelligent, fondé sur la donnée, la science et la transparence".