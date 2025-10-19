Cameroun: Résultats électoraux contestés et tensions militaires inquiètent

18 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La validation des résultats électoraux au Cameroun s'effectue dans un climat de profonde crise, marqué par des accusations de fraude et des mouvements militaires inhabituels.

Parfait Mbvoum du FNSC, membre de la commission nationale de recensement général des votes, a quitté la salle des travaux en dénonçant publiquement ce qu'il qualifie d'irrégularités massives. Il a notamment contesté les scores attribués à Paul Biya dans la région du Sud-Ouest, jugeant impossible les pourcentages annoncés compte tenu du contexte local.

Ces allégations graves s'ajoutent à un autre scandale concernant les chiffres publiés dans la région de l'Est, où une différence d'environ 150 000 voix est pointée du doigt, créant un contentieux électoral sans précédent. Cette situation de défiance envers le processus démocratique coïncide avec l'arrivée de renforts militaires significatifs à Bafoussam.

Ces derniers ont été casernés au gymnase de la mairie, un déploiement qui alimente les inquiétudes d'une crise politique majeure. L'ensemble de ces événements soulève des questions cruciales sur la transparence du scrutin et la stabilité nationale dans les prochains jours.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.