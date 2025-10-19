Tunisie: Gabès - Retour au calme grâce aux habitants et aux forces de sécurité

Le colonel Houssem Eddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale, a annoncé samedi soir le retour au calme dans le gouvernorat de Gabès, après plusieurs jours de manifestations. Les unités de sécurité ont protégé le siège du groupe chimique tunisien et sécurisé environ 100 000 tonnes de matières dangereuses, dont la destruction aurait pu provoquer une catastrophe.

Il a souligné le rôle des citoyens dans la prévention des infiltrations de certains individus exploitant la question environnementale à des fins personnelles. Ces personnes, connues des autorités de sécurité et judiciaires, font l'objet de suivis et d'enquêtes afin d'être traduites devant la justice.

Le ministère public a autorisé la détention de deux personnes impliquées dans des affaires relevant du droit public, tandis que les autres détenus attendent leur présentation devant la justice.

Le colonel Jebabli a rappelé que les forces de l'ordre ont sécurisé toutes les manifestations et cortèges pacifiques, conformément à la Constitution, malgré des agressions contre les policiers. Les violences ont impliqué l'usage d'environ 500 feux d'artifice incendiaires, 800 cocktails Molotov, ainsi que d'armes blanches, entraînant des actes de vandalisme, de vol et d'atteinte aux biens.

Il a conclu en soulignant que la coordination des forces de sécurité et la collaboration des habitants ont permis le rétablissement de l'ordre et la sécurisation des sites sensibles dans l'ensemble du gouvernorat de Gabès.