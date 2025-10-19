Tunisie: Gabès - La Garde nationale empêche une catastrophe en sécurisant 100 000 tonnes de matières dangereuses

Le colonel Houssem Eddine Jebabli, porte-parole de la Garde nationale, a annoncé samedi soir que les unités de la Garde nationale ont réussi, lors des manifestations survenues dans le gouvernorat de Gabès, à protéger le siège du groupe chimique tunisien et à sécuriser environ 100 000 tonnes de matières dangereuses, qui auraient pu provoquer une catastrophe si des groupes de vandales avaient pénétré le site.

Le colonel Jebabli a souligné, lors de sa participation au journal télévisé principal sur la Chaîne nationale 1, le rôle essentiel des citoyens honnêtes dans la prévention des infiltrations de certains individus cherchant à exploiter le dossier environnemental de la région à des fins personnelles, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Il a précisé que ces individus sont connus des autorités de sécurité et judiciaires et font actuellement l'objet de suivis. Des enquêtes ont été ouvertes afin de les traduire devant la justice.

Le porte-parole a confirmé que le calme est revenu dans l'ensemble du gouvernorat de Gabès après plusieurs jours de manifestations, grâce aux efforts des unités de sécurité et à la contribution des habitants.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Concernant les arrestations, il a précisé que le ministère public a autorisé la détention de seulement deux personnes impliquées dans des affaires relevant du droit public, tandis que les autres détenus ont été maintenus en attente de leur présentation devant la justice.

Le colonel Jebabli a rappelé que les unités de sécurité ont veillé à sécuriser toutes les manifestations et cortèges pacifiques, conformément à la Constitution, tout en déplorant les agressions enregistrées contre les forces de l'ordre. Celles-ci ont impliqué l'usage d'environ 500 feux d'artifice incendiaires et 800 cocktails Molotov, ainsi que d'armes blanches et d'autres moyens dangereux. Des actes de vandalisme, de vol et d'atteinte aux biens ont également été constatés.