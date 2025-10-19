Afrique: Leadership féminin - La Côte d'Ivoire signe sa 1re participation au Congrès mondial des femmes médecins au Caire

Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire a pris part au 33e Congrès de l'International Women's Medical Association (MWIA), tenu du 12 au 14 octobre 2025 au Hilton Grand Nile Tower du Caire, en Égypte. Ce rendez-vous planétaire a rassemblé des délégations venues des quatre coins du monde autour du thème : « Une seule humanité : des solutions de santé grâce à nos partenariats ».

La délégation ivoirienne, conduite par l'Association des Femmes Médecins de Côte d'Ivoire (AFMCI), a marqué cette première participation par une présence active aux travaux, échanges et décisions stratégiques de l'organisation. Ce congrès a notamment été l'occasion d'élire la nouvelle présidente, Dr Amany Asfour, d'origine égyptienne, qui succède à l'équipe sortante après la présentation du bilan du mandat précédent.

L'AFMCI a profité de cette tribune mondiale pour réaffirmer son engagement en faveur de la promotion de la santé des femmes et du renforcement des partenariats internationaux. Reçue en audience par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, la délégation composée de quatre médecins a été félicitée pour son dynamisme et sa volonté de hisser la voix ivoirienne au sein de la MWIA.

Forte de cette expérience, l'AFMCI entend désormais intensifier le recrutement de femmes médecins, consolider ses liens avec les autorités sanitaires, et tisser des réseaux de collaboration avec les organisations féministes et partenaires internationaux. Son ambition reste claire : contribuer à l'amélioration durable de la santé publique en Côte d'Ivoire, notamment pour les populations les plus vulnérables.