Afrique: Leadership féminin - La Côte d'Ivoire signe sa 1re participation au Congrès mondial des femmes médecins au Caire

18 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Pour la première fois de son histoire, la Côte d'Ivoire a pris part au 33e Congrès de l'International Women's Medical Association (MWIA), tenu du 12 au 14 octobre 2025 au Hilton Grand Nile Tower du Caire, en Égypte. Ce rendez-vous planétaire a rassemblé des délégations venues des quatre coins du monde autour du thème : « Une seule humanité : des solutions de santé grâce à nos partenariats ».

La délégation ivoirienne, conduite par l'Association des Femmes Médecins de Côte d'Ivoire (AFMCI), a marqué cette première participation par une présence active aux travaux, échanges et décisions stratégiques de l'organisation. Ce congrès a notamment été l'occasion d'élire la nouvelle présidente, Dr Amany Asfour, d'origine égyptienne, qui succède à l'équipe sortante après la présentation du bilan du mandat précédent.

L'AFMCI a profité de cette tribune mondiale pour réaffirmer son engagement en faveur de la promotion de la santé des femmes et du renforcement des partenariats internationaux. Reçue en audience par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Égypte, la délégation composée de quatre médecins a été félicitée pour son dynamisme et sa volonté de hisser la voix ivoirienne au sein de la MWIA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Forte de cette expérience, l'AFMCI entend désormais intensifier le recrutement de femmes médecins, consolider ses liens avec les autorités sanitaires, et tisser des réseaux de collaboration avec les organisations féministes et partenaires internationaux. Son ambition reste claire : contribuer à l'amélioration durable de la santé publique en Côte d'Ivoire, notamment pour les populations les plus vulnérables.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.