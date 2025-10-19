Ethiopie: Le pays obtient le soutien du Royaume-Uni pour sa réforme économique et son développement.

18 Octobre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a obtenu le renouvellement des engagements de soutien du Royaume-Uni et du Japon pour l'ambitieux programme de réforme économique et de développement du pays.

Le Royaume-Uni a réaffirmé son engagement à poursuivre son soutien au développement et à la croissance économique de l'Éthiopie.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, s'est entretenu avec la ministre d'État britannique chargée du Développement international et de l'Afrique, la baronne Jenny Chapman.

Ces entretiens se sont déroulés en marge des Assemblées annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, qui s'achèvent aujourd'hui.

Une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Finances, Ahmed Shide, participe aux Assemblées annuelles.

Lors de leurs discussions, ils ont évoqué les moyens de renforcer les relations entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni dans divers secteurs.

Ahmed a appelé le Royaume-Uni à renforcer son soutien dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'énergie, de l'industrie manufacturière et de l'assistance technique pour moderniser le recouvrement des recettes, entre autres.

La baronne Chapman, qui a salué les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, a affirmé la détermination du Royaume-Uni à poursuivre son soutien au développement et à la croissance économique du pays.

