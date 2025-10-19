Ethiopie: Le pays et la BAII ont réitéré leur volonté commune de consolider leur coopération et d'approfondir leur partenariat stratégique durable.

Addis-Abeba — Le vice-président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), Ajay Bhushan Pandey, a salué les réformes économiques ambitieuses menées par l'Éthiopie ainsi que la détermination du gouvernement à moderniser le secteur des infrastructures.

Lors d'une rencontre avec le ministre des Finances, Ahmed Shide, en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du FMI, les deux responsables ont échangé sur les moyens de renforcer la coopération entre la BAII et l'Éthiopie.

Le ministre Ahmed a insisté sur la nécessité d'accroître les financements concessionnels pour aider les pays en développement à concrétiser leurs priorités en matière d'infrastructures et d'action climatique.

Il a également salué les réalisations majeures de la BAII au cours de la dernière décennie, notamment dans la mobilisation de ressources destinées à financer des projets structurants.

Le ministre a informé le vice-président de la BAII des progrès des discussions autour du futur aéroport international et a appelé à un appui accru pour d'autres initiatives stratégiques, en particulier dans le secteur énergétique.

De son côté, Ajay Bhushan Pandey a réaffirmé l'engagement de la BAII à approfondir son partenariat avec l'Éthiopie et à soutenir ses efforts vers une croissance durable, inclusive et axée sur les infrastructures.

Les deux parties ont convenu d'intensifier leur collaboration afin de mobiliser rapidement le soutien de la Banque pour des projets d'infrastructure transformateurs, couvrant notamment les domaines du transport, de l'énergie et de la connectivité.