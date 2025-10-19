Addis-Abeba — Des efforts constants, la collaboration et la participation de tous les citoyens sont nécessaires pour dialoguer et trouver une solution durable aux principaux problèmes auxquels le pays est confronté, a déclaré le commissaire en chef du Dialogue national, le professeur Mesfin Araya.

La Commission éthiopienne du Dialogue national a organisé aujourd'hui un forum de discussion à Hossana afin de sensibiliser le public sur le thème « Le rôle et la contribution des femmes, des jeunes et des personnes handicapées pour la réussite du Dialogue national en Éthiopie ».

Prenant la parole lors de ce forum, le commissaire en chef a souligné l'importance cruciale de la tenue de consultations sur les questions nationales pour l'avenir du pays et de son peuple.

Déclarant que le Dialogue national est le premier du genre, offrant un moment historique et opportun, il a déclaré que toutes les composantes de la société doivent saisir cette opportunité.

La participation des femmes, des jeunes et des personnes handicapées est particulièrement cruciale, a-t-il ajouté.

Dans les efforts déployés à l'échelle nationale pour relever les défis majeurs du pays par la consultation, la participation de toutes les couches de la société est essentielle, a souligné le commissaire en chef.

À cet égard, discuter des problèmes auxquels le pays est confronté et trouver des solutions durables exige la concertation, la collaboration et la participation de tous, a-t-il réitéré.

Des représentants des femmes, des jeunes, des personnes handicapées, ainsi que des représentants des conseils des partis politiques, des religieux et des organisations civiles ont participé au forum de discussion.