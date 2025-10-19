Afrique de l'Est: Le Soudan signe un accord régional de coopération sanitaire avec le Yémen, la Somalie et Djibouti

Le ministre fédéral de la Santé, le Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a signé un accord de coopération conjoint créant une alliance sanitaire entre quatre pays : le Soudan, le Yémen, la Somalie et Djibouti.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence des ministres de la Santé des pays participants, ainsi que du directeur de la Direction internationale de la santé, le Dr Alaa Al-Tayib Madathir, et a été organisée avec la coordination et le soutien technique de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

L'accord vise à renforcer la coordination régionale dans plusieurs domaines, notamment la mobilisation des ressources, la planification sanitaire et la lutte contre les épidémies et les maladies, améliorant ainsi l'efficacité de la réponse sanitaire dans les pays signataires.

Il a été convenu que la première réunion du mécanisme conjoint se tiendrait au Soudan en janvier prochain, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase de coopération technique et d'intégration sanitaire entre les quatre pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet accord est le fruit de plusieurs mois de réunions techniques impliquant la Direction générale de la santé internationale et représente une étape stratégique vers la réalisation des objectifs de développement sanitaire durable, notamment au regard des défis communs tels que le changement climatique, les déplacements de population et les menaces épidémiques.