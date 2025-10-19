Soudan: Burhan présenté ses condoléances à la famille du lieutenant-colonel Muzammil Abdullah

18 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah al-Burhan, accompagné du général Mirghani Idris, directeur général du Système des industries de défense, a présenté aujourd'hui ses condoléances à la famille du lieutenant-colonel Muzammil Abdullah Mirghani Zarrouq, décédé en martyr à El-Fashir, à Atbara, dans l'État du Nil.

Le président du CST a déclaré que les forces armées continuaient de payer le prix fort en martyrs afin de préserver les acquis, l'unité, la souveraineté et la sécurité du pays, soulignant le rôle et les sacrifices des forces armées et des forces de soutien pour la sauvegarde de la nation.

Al-Burhan a affirmé que l'assassinat du lieutenant-colonel Muzammil Abdullah à El-Fashir avait de nombreuses implications importantes, témoignant de la cohésion et des liens solides qui unissent le peuple soudanais, soulignant que les forces armées demeureraient le rempart du pays contre ses ennemis.

Il a également présenté ses condoléances aux dirigeants de l'administration locale tués hier dans la région d'Al-Mazroub, déclarant : « Nous adressons un message à quiconque prétend que les forces armées visent des cibles spécifiques ou s'attaquent à certaines tribus : elles ne ciblent pas des tribus ou des zones spécifiques ; leur objectif est d'affronter l'ennemi. Nous continuerons à combattre et à affronter l'ennemi où qu'il se trouve.»

Le commandant en chef des forces armées a souligné que ceux qui aspirent sincèrement à la paix et placent les intérêts du peuple soudanais au premier plan sont les bienvenus ; toutefois, imposer la paix ou un gouvernement à un peuple qui la rejette ne sera pas accepté. « Le sang des martyrs est précieux et honorable, et nous poursuivrons sur la voie de la paix.»

