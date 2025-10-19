Soudan: Le ministre de la santé se réunit avec le sous-secrétaire à la santé du sultanat d'Oman

18 Octobre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a salué les relations bilatérales entre le Soudan et le Sultanat d'Oman, exprimant l'appréciation de son ministère pour le soutien continu apporté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au peuple soudanais, notamment durant les périodes de crises et de catastrophes.

Cette déclaration a été faite lors de sa réunion avec le sous-secrétaire au ministère de la Santé et de la Planification du Sultanat d'Oman, Dr Ahmed bin Salem Al-Mandhari, et ancien directeur du bureau régional de l'OMS, en marge de la 72e session de l'organisation qui se tient au Caire.

La réunion s'est déroulée en présence de la directrice générale de la santé internationale au Soudan, Dr Alaa Al-Tayeb Madthar, et du directeur du département de la santé internationale du Sultanat d'Oman, Dr Khaled Al-Abri.

Le ministre de la Santé, Dr Haitham Mohamed Ibrahim, a loué. ses positions du sous-secrétaire au ministère de la Santé et de la Planification du Sultanat d'Oman, Dr Ahmed bin Salem Al-Mandhari, soutenu au Soudan durant son mandat en tant que directeur régional de l'OMS. Il a également souligné l'accord entre les deux parties visant à renforcer la coopération dans les domaines de la qualité et de l'accréditation sanitaire, ainsi que l'échange d'informations, d'expertises et de visites entre les deux pays afin de développer leurs systèmes de santé.

