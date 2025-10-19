Ile Maurice: Allez Moris grâce au coup tactique de Manoel Nunes

L'écurie Gujadhur et Manoel Nunes ont frappé fort lors de la 9e journée. Un superbe triplé est tombé dans l'escarcelle du jockey brésilien, qui a notamment remporté l'épreuve phare, la Supertote Golden Trophy, grâce à la victoire époustouflante d'Allez Moris.

Parti en cinquième position, Allez Moris s'est rapproché aux alentours des 600 mètres avant de fondre sur Sugar Blast, qui menait alors la course. Crescent, comme attendu, s'est imposé aisément dans la troisième épreuve, tandis que le finisseur Zoomie a brillé dans la quatrième, permettant à Nunes de réaliser un hat trick magistral.

L'écurie Foo Kune s'est également distinguée par un joli doublé, marqué par le retour gagnant de Donavan Mansour avec Spirit's Unite dans la première épreuve, ainsi que par la victoire d'Alpine Challenge, monté par Kersley Ramsamy, dans la septième.

De son côté, l'écurie Allet a tiré son épingle du jeu grâce à Roman's Revenge, qui, pour sa première sortie sur notre turf, a donné une belle leçon aux coursiers de la Benchmark 56.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La jeune écurie Jevin Awotar a, quant à elle, décroché sa première victoire de la saison avec Gang Leader dans la deuxième course.

Enfin, pour clore cette magnifique journée, Raymond Danielson a ouvert son compteur pour l'écurie Nagadoo grâce à Zacatoo, auteur d'un brillant baptême du feu.