Afrique: La région subsaharienne résiste, mais reste sous pression

Malgré un environnement mondial difficile, l'Afrique subsaharienne affiche une certaine résilience économique. C'est ce que révèle le dernier rapport du Fonds monétaire international (FMI) sur les perspectives économiques de la région, publié samedi.

Selon les projections du FMI, la croissance devrait se maintenir à 4,1 % en 2025, avec une légère hausse attendue en 2026. Cette dynamique repose principalement sur des efforts de stabilisation macroéconomique et de réformes engagés par plusieurs économies clés de la région.

Cependant, l'institution de Bretton Woods met en garde : cette résilience ne peut être considérée comme acquise. L'Afrique subsaharienne continue de faire face à des vulnérabilités multiples - monétaires, financières, extérieures et budgétaires - dans un contexte mondial marqué par des prix des matières premières instables, un durcissement des conditions de financement et un recul de la coopération internationale en matière d'échanges commerciaux et d'aides.

Le rapport souligne que les risques restent orientés à la baisse et que l'incertitude demeure élevée. Pour renforcer la stabilité macroéconomique et répondre aux besoins de développement, le FMI recommande une meilleure mobilisation des recettes intérieures et une gestion rigoureuse de la dette publique.

En clair, l'avenir économique de la région dépendra de sa capacité à mettre en oeuvre des politiques solides, à diversifier ses économies et à attirer des financements durables pour soutenir la croissance inclusive.