Togo: Couverture pharmaceutique quasi totale

Selon des données récentes publiées par le ministère de la Santé, la disponibilité des produits pharmaceutiques connaît une amélioration significative.

Ces résultats s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie d'accès équitable aux soins engagée par le gouvernement.

L'un des leviers majeurs repose sur le renforcement des stocks de médicaments, notamment par le biais de la Centrale d'achat des médicaments essentiels et génériques (CAMEG), qui a optimisé les circuits d'approvisionnement pour couvrir même les zones les plus reculées.

Grâce à une gestion plus rigoureuse des stocks, les ruptures de médicaments, autrefois fréquentes, tendent à disparaître.

Entre 2017 et 2024, le pourcentage de centres de santé bénéficiant d'une disponibilité continue des produits pharmaceutiques est passé de 62 % à plus de 96 %.

Certains établissements de référence affichent désormais des taux de disponibilité proches de l'excellence :

99 % pour les CHR de Tsevié, Atakpamé et Blitta

98 % pour le CHU Sylvanus Olympio, le CHR de Sokodé et le CHP de Notsè

Cette dynamique positive repose également sur le modèle de contractualisation, qui a renforcé l'efficacité du dispositif de distribution pharmaceutique tout en consolidant la performance globale du système de santé.