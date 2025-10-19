Afrique de l'Est: Le Forum de Tana mettra l'accent sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la Corne de l'Afrique - Organisateurs

Addis-Abeba — La onzième édition du Forum de Tana, prévue à Bahir Dar et Addis-Abeba du 24 au 26 octobre 2025, mettra l'accent sur les dynamiques sécuritaires dans la Corne de l'Afrique, ont indiqué les organisateurs.

Selon Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères, cette session intervient à un moment charnière pour l'Éthiopie, la région de la Corne de l'Afrique et le continent dans son ensemble.

Malgré les défis multiples, a-t-il précisé, le forum est très attendu par les acteurs nationaux, régionaux et internationaux, alors que le monde traverse une phase d'incertitude croissante.

« Il est essentiel de replacer l'Afrique au centre des débats sur la transformation de l'ordre mondial », a souligné M. Zerihun, précisant que les échanges porteront sur les implications des mutations globales pour l'Afrique, qu'elles représentent des défis ou des opportunités.

Le forum s'ouvrira à Bahir Dar, avant de se poursuivre au Musée commémoratif de la Victoire d'Adwa à Addis-Abeba.

La première journée à Bahir Dar comportera trois volets :

De son côté, la directrice du Secrétariat du Forum de Tana, Lettie T. Longwe, a déclaré que le moment choisi pour la session est crucial pour répondre aux complexités auxquelles le continent est confronté dans un contexte de changements mondiaux.

« Cette rencontre d'envoyés spéciaux est sans précédent », a déclaré M. Zerihun, expliquant qu'elle vise à favoriser le dialogue entre représentants d'organisations régionales et internationales sur les défis sécuritaires urgents de la région.

La réunion ministérielle offrira un espace d'échanges stratégiques sur la sécurité régionale, contribuant à éclairer la prise de décision politique et à évaluer les évolutions en cours.

À ce titre, le Forum de Tana demeure une plateforme incontournable pour débattre des enjeux de sécurité et de gouvernance en Afrique. Cette onzième édition devrait préparer le terrain pour des rencontres plus dynamiques et mieux structurées à l'avenir, a ajouté M. Zerihun.

Pour sa part, Lettie T. Longwe, directrice du secrétariat du Forum, a souligné que le moment choisi pour cette édition est déterminant pour analyser les complexités auxquelles l'Afrique est confrontée dans un monde en mutation rapide.

Elle a précisé que les participants examineront la place de l'Afrique dans ce nouvel ordre mondial, en revisitant le panafricanisme à la lumière des défis contemporains : leadership, changement climatique et pressions économiques mondiales.

Le forum analysera également les tendances sécuritaires persistantes dans la Corne de l'Afrique et proposera des stratégies de gestion des transitions dans un environnement international de plus en plus imprévisible.

« L'Afrique ne peut pas évoluer en vase clos. Les transformations mondiales ont un impact direct sur elle », a rappelé Mme Longwe, appelant à renforcer la voix du continent dans la gouvernance internationale, notamment à travers la revendication d'un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU.

Le thème central de cette édition est :

« L'Afrique dans un ordre mondial en évolution ».