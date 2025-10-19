Ethiopie: Le Premier ministre Abiy Ahmed a procédé à l'inauguration du projet d'irrigation sur la rivière Welmel, situé dans la zone de Bale.

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré aujourd'hui le projet d'irrigation de la rivière Welmel, situé dans le woreda de Delo-Mena, zone de Bale, région d'Oromia.

Ce projet stratégique a pour objectif d'accroître la productivité agricole et de consolider la souveraineté alimentaire du pays grâce à une exploitation rationnelle et durable des eaux de la rivière.

Sur sa page des réseaux sociaux, le Premier ministre a souligné que la mise en place d'un système d'irrigation de surface moderne et durable vise à améliorer les conditions de vie et la résilience des communautés locales, longtemps tributaires des pluies pour leurs activités agricoles.

Conçu par le ministère de l'Irrigation et des Basses Terres, le projet permettra, une fois achevé, d'irriguer près de 9 700 hectares de terres agricoles, bénéficiant directement à environ 20 000 ménages ruraux.

Selon Abiy Ahmed, cette initiative devrait non seulement accroître la production agricole, mais aussi renforcer la résistance à la sécheresse et générer de nouvelles opportunités d'emploi au niveau local.

Le Premier ministre a également indiqué que ce projet s'inscrit dans une approche intégrée visant à consolider la souveraineté alimentaire nationale, à travers le renforcement des institutions locales de gestion de l'eau, la participation active des communautés et la préservation durable des ressources hydriques de la rivière Welmel.